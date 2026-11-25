Binance'in kurucusu CZ, salı günü eski finans direktörü Wei Zhou'yu şirketin 2019'daki FTX yatırımını yürütmekle suçladı. CZ, Zhou'nun daha sonra ABD'deki ceza davasında kendisine karşı tanık olduğunu da öne sürdü.

Tartışma, Zhou'nun CZ ile FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın (SBF) eski fotoğraflarını paylaşmasıyla başladı. CZ, X hesabından yaptığı paylaşımda "Wei, o dönem FTX yatırımını yürüten ve bunun için bastıran Binance finans direktörüydü. SBF ile ne kadar az görüştüğümü biliyor." ifadesini kullandı.

Netflix, FTX'in yükselişini ve çöküşünü anlatan sekiz bölümlük The Altruists dizisini 19 Kasım'da yayına aldı. Graham Moore ve Jacqueline Hoyt'un yarattığı dizi, hikayeyi Bankman-Fried ile Caroline Ellison arasındaki ilişki üzerinden anlatıyor. Eleştirmenlere göre dizi, Bankman-Fried'ın sorumluluğunu hafifletirken CZ'yi kötü karakter olarak gösteriyor.

ZHOU HAZİRAN 2021'DE BİNANCE'TEN AYRILDI

Binance'in Aralık 2019'daki FTX yatırımı duyurusunda Zhou öne çıkan isimdi. Zhou, Haziran 2021'de resmî açıklamaya göre kişisel nedenlerle Binance'ten ayrıldı.

CZ'ye göre ise Zhou şirketten küs ayrıldı ve eski çalışanlardan "Binance Avengers" adlı bir grup kurdu. CZ, bu kişilerin çoğunun kripto varlıklarını daha sonra FTX'e taşıdığını öne sürdü.

Zhou 2022'de Filipinler merkezli kripto borsası Coins.ph'i yaklaşık 200 milyon dolara satın aldı. CZ, "Freedom of Money" adlı anı kitabında Zhou'yu nüfuzunu kullanarak Binance'i Filipinler'den çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı ve Zhou bu iddiayı reddetmişti. Filipinli düzenleyiciler 2024'te lisansı olmadığı gerekçesiyle Binance'e erişim engeli getirdi.

1,76 MİLYAR DOLARLIK DAVA SÜRÜYOR

CZ'nin son suçlaması daha da ileri gidiyor. CZ, Zhou'nun Binance'in 4,3 milyar dolarlık uzlaşmasıyla ve kendisinin 2023'teki suç kabulüyle sonuçlanan ABD Adalet Bakanlığı davasında tanık olduğunu iddia etti. CZ bu iddiaya dair kanıt sunmadı.

Zhou'nun savunduğu ileri sürülen FTX yatırımı ise Binance için hukuki bir sorun olmayı sürdürüyor. Delaware'deki bir yargıç temmuzda FTX'in iflas tröstünün Binance ve CZ'ye karşı açtığı 1,76 milyar dolarlık davanın sürmesine izin verdi. Dava, FTX'in 2021'de Binance'in payını geri almasına dayanıyor.

Bu arada dizi, FTX'in eski operasyon direktörü Constance Wang'ın da tepkisini çekti. Wang, dizinin hatalar içerdiğini ve dolandırıcılık davasını bir aşk hikayesine dönüştürdüğünü savundu. Dolandırıcılıktan suçlu bulunan Bankman-Fried 25 yıllık hapis cezasını çekiyor.