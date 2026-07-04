OUSD\'nin ortakları neden birer birer uzaklaşıyor?

Upbit sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, ekosistemin gelecekteki genişlemesine katılma yönünde yalnızca olası bir isteklilik belirttiklerini söyledi. Borsanın işletmecisi Dunamu, OUSD projesine dahil olduğu duyurulan 140'tan fazla şirketin arasında yer almıştı.

Upbit'in açıklaması, Samsung Electronics ve diğer bazı Güney Koreli şirketlerin projeden benzer biçimde uzaklaşmasının ardından geldi. Yerel bir habere göre Samsung, projeyle resmi bir görüşme yapmadığını ve nasıl bir rol üstleneceğini bilmediğini belirtirken Shinhan Financial Group ve Kbank yalnızca girişimi değerlendireceklerini ilettiklerini aktardı. Open Standard, konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

CIRCLE VE ARK STABLECOİN MODELİNE KUŞKUYLA BAKTI

Öte yandan sektörden bazı isimler OUSD'nin modelini sorguladı. Circle Genel Müdürü Jeremy Allaire, ücretsiz ve sınırsız basım ile geri alım sunmanın sürdürülebilirliğine ilişkin kuşkularını dile getirdi. ARK Invest araştırma direktörü Lorenzo Valente ise duyuruyu dev bir niyet mektubu olarak nitelendirdi.

Open Standard, katılımcı şirketlerin OUSD'yi ücret ya da işlem sınırı olmadan basıp geri alabileceğini, rezervlerden elde edilen geliri de bu şirketlere dağıtacağını duyurmuştu. Şirket, stablecoini bu yıl piyasaya çıkarmayı planlıyor.

GÜNEY KORE STABLECOİN YASASINI HENÜZ ÇIKARMADI

Güney Kore, stablecoin ihracını kimin yapabileceğini ve şirketlerin hangi rolleri üstlenebileceğini belirleyecek Dijital Varlık Temel Yasasını henüz çıkarmadı. Yasa koyucular, ihracın yalnızca bankalarla mı sınırlı kalacağını yoksa nitelikli banka dışı ihraççılara mı açılacağını tartışıyor.

Bu belirsizlik, Güney Koreli şirketlerin stablecoin girişimlerine bağlanmasını güçleştiriyor. İhraç, rezerv yönetimi ve ekosisteme katılım kurallarının netleşmemesi, firmaların temkinli durmasına yol açıyor.