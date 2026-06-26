Polymarket\'te Dünya Kupası tahminlerinin yüzde 60\'ı kriptoya ilk kez girdi

Bitget Wallet'ın 857 bin aktif Polymarket kullanıcısının zincir üstü hareketlerini izleyen 90 günlük çalışmasına göre, platformda ilk Dünya Kupası tahmini yapanların yaklaşık yüzde 60'ı daha önce hiçbir blok zinciri protokolüyle etkileşime girmemişti. Şirket, bazı kullanıcıların kriptoya token alım satımı veya DeFi protokolleri yerine tahmin piyasaları üzerinden adım attığını belirtti.

Şirketin operasyon direktörü Alvin Kan, önceki kripto giriş çabalarının büyük ölçüde daha basit cüzdanlar ve daha iyi arayüzlerle blok zinciri teknolojisini anlaşılır kılmaya odaklandığını, ancak kullanıcıların katılmadan önce kriptonun nasıl işlediğini öğrenmesinin beklendiğini söyledi. Kan, "Tahmin piyasaları bu dengeyi değiştirdi. Kullanıcılar dünyada olup biten bir konuda fikirleri olduğu için geliyor." dedi.

GÜNLÜK HACİM 713 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Tahmin piyasasındaki canlılık verilere de yansıdı. Mevcut emirleri karşılayan işlemlerin hacmini ölçen günlük taker hacmi, geçen cumartesi 713 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bu eşik, Dünya Kupası'nın 11 Haziran'da başlamasından bir haftadan uzun süre sonra geldi. Dünya Kupası şampiyonunu tahmin eden kontrat ise tek başına Polymarket'te 3,1 milyar doları aşan işlem hacmi üretti.

Spor kontratları, son 30 günde tahmin piyasası işlemlerinin en büyük itici güçlerinden biri oldu. Kalshi'de spor kontratları aynı dönemde 8,5 milyar dolar hacimle platformun en büyük kategorisi olurken, Polymarket'te de spor 4,9 milyar doları aşan işlem hacmiyle ilk sırada yer aldı.

KENTUCKY VE 17 EYALET TAHMİN PİYASALARINI DAVA ETTİ

Bu hareketlilik, ABD'de düzenleyici denetimi de yoğunlaştırdı. 17 Haziran'da Kentucky, aralarında Kalshi ve Polymarket'in de bulunduğu beş tahmin piyasası platformunu lisanssız spor bahisçiliği yapmakla suçlayarak dava açtı. En az 17 eyalet daha tahmin piyasası operatörlerini mahkemeye taşıdı ve süreç Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile Beyaz Saray'ı da içine çekti.

CFTC ise ardından sekiz eyalete dava açtı. Komisyon, bu eyaletlerin federal düzeyde düzenlenen olay kontratları üzerindeki münhasır yetkisine müdahale ettiğini öne sürdü.