Ripple CEO'su ABD kripto yasası için önümüzdeki iki haftayı işaret etti

06.05.2026 12:24
Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, ABD'de kapsamlı bir kripto para yasasının geçmesi için önümüzdeki iki haftanın belirleyici olacağı uyarısında bulundu. Garlinghouse, Senato Bankacılık Komitesi'nin bu sürede tasarıyı görüşmeye almaması halinde yasanın çıkma ihtimalinin "hızla düşeceğini" belirtti.

Garlinghouse Miami'deki bir etkinlikte konuştu. "Açıkçası bu gerçekleşmezse ihtimalin hızla düşeceğini düşünüyorum. Ara seçimlere girilirse konu çok yüklü hale gelecek. Sonbahardan sonra ise ele alınma olasılığı daha da düşük." dedi.

ABD'de kripto sektörünü federal düzeyde ilk kez düzenleyecek kapsamlı bir yasa tasarısı üzerindeki baskı artıyor. Tasarı, SEC ve CFTC arasındaki yetki paylaşımını da belirleyecek. Temsilciler Meclisi kendi versiyonunu geçen yıl onaylamıştı ancak Senato tarafı daha sancılı ilerliyor.

Tasarının yasalaşması için hem Senato Tarım Komitesi'nden hem Bankacılık Komitesi'nden geçmesi gerekiyor. Tarım komitesi kendi versiyonunu onayladı. Bankacılık komitesi ise stablecoin getirilerinin nasıl ele alınacağı konusunda tıkanmıştı. Geçen hafta iki senatör bu engeli aşabilecek bir uzlaşmaya vardı.

Ancak Başkan Donald Trump'ın kripto bağlantılı çıkar çatışmaları ve yasa dışı finans endişeleri gibi sorunlar varlığını koruyor. Kasım ara seçimleri de yasa takvimini daraltıyor.

DÜZENLEYİCİLER KONGRE'Yİ BEKLEMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Kongre'nin eylemsizliği sürerken SEC ve CFTC kendi düzenleyici çerçevelerini oluşturmaya başladı. İki kurum, çoğu kripto paranın menkul kıymet olmadığını belirten rehberler ve token sınıflandırması yayımladı. Ancak yasal düzenleme, yeni bir başkanlık döneminde değiştirilmesi çok daha zor olan kalıcı bir çerçeve sunuyor.

Biden döneminde SEC Başkanı Gary Gensler çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğunu savunmuş ve sektördeki büyük oyunculara karşı yaptırım davaları açmıştı. Mevcut SEC Başkanı Paul Atkins ise farklı bir yaklaşım izliyor.

Garlinghouse, "Umarım trend çizgisi ne olursa olsun geri dönülemeyecek kadar ilerlemiştir ama bunu yasaya dönüştürmek artık geri dönülemeyeceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

SEC 2020'de Ripple'a dava açarak XRP satışlarının kayıt dışı menkul kıymet ihracı olduğunu iddia etmişti. New York'taki yargıç, programatik satışların menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine ancak kurumsal yatırımcılara yapılan doğrudan satışların menkul kıymet niteliği taşıdığına hükmetmişti.

Garlinghouse, "Bu XRP için netlik sağlıyor ama sektörün ABD'de gerçekten ilerlemesi için diğer dijital varlıkların da menkul kıymet olmadığını netleştiren bir yasaya ihtiyaç var." dedi.

