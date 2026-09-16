Robinhood çalışanlarına kripto suçlaması

New York Güney Bölgesi Savcılığı, Hefu Chai ile Huaisong Xiang hakkında emtia dolandırıcılığı ve elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık suçlamaları yöneltildiğini açıkladı. Savcılığa göre iki mühendis, görevleri nedeniyle Robinhood Crypto'nun hangi varlıkları ne zaman listeleyeceğine ilişkin kamuya açık olmayan bilgilere erişebiliyordu.

Suçlama metninde Chai ve Xiang'ın 2025 ile 2026 yılları arasında, Robinhood'un listeleme duyurularından önce ilgili kripto varlıklara bağlı sürekli vadeli işlem sözleşmeleri satın aldığı ileri sürüldü. İki ismin duyuruların ardından pozisyonlarını kârla kapattığı ve kişi başına 50 bin doların üzerinde kazanç elde ettiği iddia edildi.

Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların bir varlığı doğrudan satın almadan fiyat hareketi üzerine pozisyon almasını sağlıyor. Geleneksel vadeli sözleşmelerden farklı olarak bu ürünlerde belirli bir vade sonu bulunmuyor. Savcılık, işlemlerin merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

ROBINHOOD'UN GİZLİ LİSTELERİ SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

Savcılığın açıklamasına göre iki çalışan, Robinhood'a karşı taşıdıkları gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederek maddi ve kamuya açık olmayan bilgileri kişisel çıkarları için kullandı. Listeleme duyuruları, ilgili varlıklara yeni yatırımcı talebi getirebildiği için duyuru öncesindeki bilgi fiyat açısından avantaj sağlayabiliyor.

36 yaşındaki Chai, California'nın Menlo Park kentinde, 30 yaşındaki Xiang ise New Jersey'nin Jersey City kentinde yaşıyor. Adalet Bakanlığı, Chai'nin California Kuzey Bölgesinde, Xiang'ın ise New York'ta hâkim karşısına çıkarılacağını bildirdi.

İki sanığa yöneltilen Emtia Borsası Yasası'nı ihlal suçlaması en fazla 10 yıl, elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık suçlaması ise en fazla 20 yıl hapis cezası taşıyor. Bu süreler yasada belirtilen üst sınırları ifade ediyor. Olası bir ceza, yalnızca suçluluk kararı verilmesi durumunda hâkim tarafından belirlenecek.

Savcılık, Robinhood'un soruşturmada yetkililerle iş birliği yaptığını açıkladı. Suçlamalar henüz kanıtlanmış hüküm niteliği taşımıyor. Chai ve Xiang, mahkeme kararıyla suçlu bulunana kadar masum kabul ediliyor.