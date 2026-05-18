Saylor \'asla Bitcoin satmayacağız\' söylemini neden değiştirdiğini açıkladı

Saylor, "Yaklaşık 65 milyar dolar değerinde Bitcoin'e sahibiz. Piyasa bunu asla satmayacağımızı düşünseydi kredi derecelendirme kuruluşları 'O zaman sanırım bu bir varlık değil' derdi." dedi.

'ASLA BTC SATMAYACAĞIZ' SÖYLEMİNİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Saylor Bitcoin piyasasında Strategy'nin öz sermayesi veya kredisiyle ilişkili olmayan 20 ila 100 milyar dolarlık likidite bulunduğunu vurguladı. Bu likiditeden asla yararlanmayacaklarını ve bu varlığı asla kullanmayacaklarını söylemenin şirketin yüzde 98'inin üzerine kurulduğu varlığa zarar vereceğini belirtti. Saylor, "Gerekirse bunu yapabileceğimiz sinyalini vermek bizim için oldukça önemli." dedi.

Açıklama Bitcoin topluluğunda artan spekülasyonların ardından geldi. Saylor ilk çeyrek bilanço görüşmesinde şirketin piyasadaki ani paniğe karşı "aşı" olarak veya şirkete güveni pekiştirmek için Bitcoin satabileceğini söylemişti. Bu ifade uzun süredir sürdürülen "asla satma" stratejisiyle çelişiyordu.

Tanınmış Bitcoin yatırımcısı ve BnkToTheFuture CEO'su Simon Dixon Strategy'nin "finansal endüstriyel kompleks Bitcoin teminatlı borç yükümlülüklerimizi ve süresiz temettü paketlerimizi manipüle ettiğinde bir miktar Bitcoin satması gerekebilir" yorumunu yapmıştı.

SAYLOR'IN ASLA SATMADAN SATTIĞINDAN FAZLA AL DÖNÜŞÜ

Strategy Ağustos 2020'den bu yana sürekli Bitcoin alıyor. Şirket şu anda ortalama 75.540 dolar alım fiyatıyla 818.869 Bitcoin tutuyor. Strategy 4-10 Mayıs arasında ortalama 80.340 dolardan 43 milyon dolara 535 Bitcoin daha satın aldı.

Saylor X platformunda düzenli olarak "Bitcoin'inizi asla satmayın" paylaşımıyla tanınıyor. Ancak 6 Mayıs'ta mesajını "Sattığınızdan fazla Bitcoin alın" olarak değiştirdi.