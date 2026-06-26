Sharplink sekiz ayın ardından yeniden Ethereum aldı - Son Dakika
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Sharplink sekiz ayın ardından yeniden Ethereum aldı

Sharplink sekiz ayın ardından yeniden Ethereum aldı
26.06.2026 16:02
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Ethereum (ETH) hazine şirketi Sharplink, ETH 2026'nın en düşük seviyesine gerilerken sekiz ayın ardından ilk kez Ethereum aldı. Şirketin satın aldığı 5 bin ETH (7,85 milyon dolar), durdurduğu biriktirme stratejisine dönüş sinyali olarak okundu.

Arkham verilerine göre Sharplink ile ilişkili bir cüzdan dün, kripto prime brokeri FalconX'ten 5 bin ETH (7,85 milyon dolar) aldı. Şirketin FalconX'ten en son ETH alışı Ekim 2025'te, 19 bin 270 ETH (78,3 milyon dolar) tutarındaydı. Alım, Ethereum'un dün 2026'nın en düşük seviyesi olan yaklaşık 1537 dolara gerilediği güne denk geldi. Para birimi yayım sırasında yaklaşık 1568 dolardan işlem görüyordu.

Şirketin internet sitesine göre Sharplink 876 bin 285 ETH (yaklaşık 1,3 milyar dolar) tutuyor. Ortalama alım maliyetinin yaklaşık 3609 dolar olduğu tahmin edildiğinden, şirketin gerçekleşmemiş zararı yaklaşık 1,79 milyar dolara ulaşıyor. Bitrue Araştırma Enstitüsü'nden araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, durgun fiyat hareketine rağmen güçlü bir kurumsal biriktirme inancı gördüğünü söyledi.

SHARPLINK ETH HAZİNESİNDE İKİNCİ SIRADA

Sharplink, Tom Lee'nin Bitmine Immersion'ının ardından dünyanın en büyük ikinci halka açık ETH hazine şirketi olmayı sürdürüyor. Bitmine, geçen hafta 52 bin 203 ETH daha alarak toplam varlığını 5,67 milyon ETH'ye çıkardı. Bitmine yönetim kurulu başkanı Tom Lee, 2026 boyunca istikrarlı bir biriktirme temposu sürdürdüklerini belirterek "Kripto baharının erken aşamalarında olduğumuza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

CHALOM ETHEREUM İÇİN ÜÇ KATALİZÖR SAYMIŞTI

Sharplink CEO'su Joseph Chalom mayısta, Ethereum fiyatını yukarı taşıyabilecek üç katalizör saymıştı. Chalom'un saydığı etkenlerden ilki ABD'de CLARITY Yasası'nın kabulüne, ikincisi jeopolitik gerilimin azalması ve yapay zeka yatırım tezinin soğumasıyla risk iştahının geri dönmesine, üçüncüsü ise gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun sürmesine dayanıyordu. Bu etkenlerin bir kısmı kısmen gerçekleşmeye başladı. Senato CLARITY Yasası'nı henüz oylamadı ancak Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi 17 Temmuz'da bir oturum yapacağını duyurdu. ABD ile İran nihai bir barış anlaşması için çalışırken tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları 31,55 milyar dolarlık dağıtılan değere ulaşarak yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Alım, Sharplink'in pazartesi günü Russell 2000 ve Russell 3000 endekslerine katılmasının beklendiği bir döneme de denk geldi. Borsa yatırım fonları dahil birçok aktif ve pasif fon genellikle bu endekslerdeki hisseleri satın aldığından, endekslere girmek olumlu karşılanıyor. Buna karşın Sharplink'in Nasdaq'ta işlem gören hissesi son bir ayda yüzde 26,8, son altı ayda ise yüzde 50,4 değer kaybetti.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Sharplink sekiz ayın ardından yeniden Ethereum aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sharplink sekiz ayın ardından yeniden Ethereum aldı - Son Dakika
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