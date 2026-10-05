Shiba Inu Solana'ya açıldı - Son Dakika
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Shiba Inu Solana'ya açıldı

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Shiba Inu Solana\'ya açıldı
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Shiba Inu, Solana ağında işlem görmeye başladı. Sunrise üzerinden sağlanan erişim, SHIB'i farklı bir ağın kullanıcılarına açtı. Duyurunun ardından işlem hacmi artarken Ethereum üzerindeki varlığını sürdüren token için yeni bir işlem alanı oluştu.

Solana, 4 Ekim'deki paylaşımında SHIB'in Sunrise aracılığıyla ağa geldiğini duyurdu. Shiba Inu'nun resmi hesabı da 5 Ekim'deki paylaşımıyla gelişmeyi doğruladı. Böylece Ethereum tabanlı tokenın erişebildiği ağlara Solana da eklendi.

SHIB İÇİN YENİ İŞLEM ALANI

Entegrasyonu sağlayan Sunrise, Wormhole Labs tarafından desteklenen bir platform. Farklı ağlardaki varlıkların Solana'da işlem görmesine aracılık eden sistem, SHIB'in de bu ağın işlem ortamına dahil olmasını sağladı.

Yeni adım, Shiba Inu'nun Ethereum'dan ayrılması anlamına gelmiyor. SHIB, Ethereum'daki varlığını korurken Solana üzerinden de erişilebilir hale geldi. Dolayısıyla gelişme, tokenın bir ağdan tamamen taşınmasından ziyade işlem gördüğü ağların genişlemesini ifade ediyor.

Shiba Inu ekosisteminin kendi ölçekleme ağı Shibarium da bulunuyor. Solana açılımı, bu ağın kapatıldığı ya da yerini Solana'nın aldığı yönünde bir duyuru içermiyor. Yeni erişim kanalı, projenin mevcut ağ yapısına ekleniyor.

İŞLEM HACMİ 96 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Duyuruyu izleyen gün SHIB piyasasında işlem hareketliliği arttı. CoinMarketCap verilerinin 5 Ekim Türkiye saatiyle 14.00'te aktarılan görünümünde, son 24 saatlik işlem hacmi yüzde 171,8 artışla yaklaşık 95,9 milyon dolara ulaştı.

Bu tutar, veri sağlayıcısının farklı platformlarda takip ettiği SHIB işlemlerinin toplamını kapsıyor. Hacimdeki artış, yeni ağda aynı büyüklükte işlem gerçekleştiğini veya SHIB'e bu tutarda yeni para girdiğini göstermiyor.

Solana tarafı, aynı adı kullanan farklı tokenlar nedeniyle resmi token adresinin kontrol edilmesi gerektiğini de hatırlattı. Ağdaki SHIB işlemlerinde yalnızca token adına bakılması, duyurulan varlıkla başka bir tokenın karıştırılmasına yol açabiliyor.

Kripto ParaEthereumSolanaSon Dakika

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