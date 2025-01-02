Solana Blockchain ağında dev Airdrop dalgası başlıyor

Kripto Para

Solana Blockchain ekosisteminde faaliyet gösteren Jupiter ve Sonic platformları, ocak ayında gerçekleştirecekleri airdrop'larla kullanıcılarını ödüllendirecek. Merkeziyetsiz borsa toplayıcısı Jupiter'in JUP tokenı 625 milyon dolar, oyun platformu Sonic'in SONIC tokenı ise toplam arzın yüzde 7'si değerinde dağıtım gerçekleştirecek.

Solana Ekosistemi Airdrop Dalgasıyla 2025'e Güçlü Giriş Yapıyor

Merkeziyetsiz borsa toplayıcısı Jupiter, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada 700 milyon JUP tokenı yaklaşık 2,3 milyon cüzdana dağıtacağını duyurdu. Platform, yüksek işlem hacmine sahip kullanıcıları ödüllendirmeyi hedefliyor. 800 dolar üzeri işlem yapan kullanıcılar 50 JUP, 14 milyon dolar işlem hacmine ulaşanlar ise 20.000 JUP token kazanacak.

Solana Layer 2 oyun ağı Sonic ise 7 Ocak'ta yerel tokenının yüzde 7'sini dağıtmaya hazırlanıyor. TikTok platformu üzerinden SonicX oyununu kullanan kullanıcılar airdrop'tan yararlanabilecek. Toplam 2,4 milyar SONIC token arzının yüzde 15'i işlem görecek ve yüzde 8'i erken destekçilere tahsis edilecek.