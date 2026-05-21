SpaceX halka arz başvurusunda tuttuğunu Bitcoin miktarını açıkladı
SpaceX halka arz başvurusunda tuttuğunu Bitcoin miktarını açıkladı

21.05.2026 14:22
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX halka arz hazırlıkları kapsamında SEC'e sunduğu başvuruda 18.712 Bitcoin tuttuğunu bildirdi. Varlıklar Bitcoin'in güncel fiyatıyla 1,45 milyar doların üzerinde değer taşıyor.

Belgede 31 Aralık itibarıyla tutulan bu varlıkların 661 milyon dolarlık maliyet bedeliyle edinildiği belirtildi. Bu rakam Bitcoin başına yaklaşık 35.000 dolarlık ortalama alım fiyatına denk geliyor.

SpaceX Bitcoin biriktirmeye 2021'de Tesla'nın bilinen 1,5 milyar dolarlık alımıyla aynı dönemde başlamıştı. Ancak şirket yıllar içinde pozisyonunu azaltmıştı. Zincir üstü verilere göre stok geçen yıl 6.095 BTC'ye kadar düşmüştü. Zincir üstü verilerde ise SpaceX'in yaklaşık 8.280 BTC tuttuğu görünüyordu.

BAŞVURU İLE ZİNCİR ÜSTÜ VERİ ARASINDA FARK VAR

Başvurudaki 18.712 BTC ile zincir üstü platformların gösterdiği yaklaşık 8.280 BTC arasındaki fark dikkat çekiyor. Aradaki farkın şirketin soğuk cüzdanlar veya saklama hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla tutulan ve zincir üstü analizlerde tespit edilemeyen varlıklardan kaynaklanması muhtemel görünüyor.

18.000 BTC'nin üzerindeki stok SpaceX'i halka açık şirketler arasında yedinci en büyük Bitcoin sahibi yapıyor. Tesla da 2022'de Bitcoin varlıklarının büyük bölümünü satmıştı. Halka açık şirketlerin kullandığı gerçeğe uygun değer muhasebesi sistemi nedeniyle Bitcoin tutmak fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan kazanç oynaklığına yol açabiliyor.

SPACEX 28,5 TRİLYON DOLARLIK PAZAR FIRSATI GÖRÜYOR

SpaceX başvurusunda "insanlık tarihindeki en büyük eyleme geçirilebilir toplam hedeflenebilir pazarı" belirlediğini söyledi. Şirket ölçülebilir pazar fırsatını 28,5 trilyon dolar olarak tahmin ediyor.

