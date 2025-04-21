Strategy bir haftada 555,8 milyon dolara 6.556 Bitcoin satın aldı

Bitcoin 85.000 dolar seviyesinde işlem görürken, Strategy'nin agresif satın alma stratejisi hız kesmeden devam ediyor. Şirket, son alımını Common ATM ve STRK ATM hisse senedi teklifleri aracılığıyla finanse ederek, Bitcoin varlıklarını genişletmeye devam ediyor. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların kripto para dünyasındaki artan etkisinin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Strategy Portföy Değeri 36,5 Milyar Dolara Ulaştı

Strategy, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu en son Form 8-K bildiriminde, Bitcoin başına ortalama 84.785 dolar fiyat ödeyerek bu alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Son alım, şirketin 21 Nisan itibarıyla sahip olduğu 538.200 BTC'lik toplam Bitcoin varlığının yüzde 1,2'sini oluşturuyor.

Şirket, bu alımı 547,7 milyon dolar değerindeki 1.755.000 Strategy hissesi ve 7,8 milyon dolar değerindeki 91.213 A Serisi imtiyazlı hisse satışını içeren Common ATM ve STRK ATM hisse senedi teklifleriyle finanse etti. Strategy, 14 Nisan'da duyurduğu 3.459 BTC alımının ardından bu yeni hamlesini açıkladı.

Dikkat çekici bir husus ise şirketin Mart ayı sonundan 6 Nisan'a kadar Bitcoin alımı bildirmemesi oldu. Bu durum, Bitcoin'in 87.000 doların altına düşmesiyle şirketin olağan alım stratejisinde bir değişikliğe gittiğini gösterdi.

Strategy, 2025 yılında şimdiye kadar toplam 91.800 Bitcoin satın aldı. Bu miktar, şirketin toplam BTC portföyünün yüzde 17'sine denk geliyor. Şirketin toplam Bitcoin yatırımı 36,5 milyar dolara ulaştı. Bitcoin başına ortalama alım fiyatı ise 67.766 dolar olarak hesaplandı.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, kurumsal Bitcoin yatırımlarında öncü bir rol oynamaya devam ediyor. Şirketin istikrarlı alım stratejisi kripto para piyasasına olan kurumsal ilginin artmasına katkı sağlıyor.