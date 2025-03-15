Strategy Bitcoin sırrını açıkladı

MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son beş yılda hisse değerlerini yüzde iki bin beş yüz oranında artıran firma, kripto piyasalarıyla olan benzersiz bağlantısı sayesinde dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, geleneksel finans dünyasının erişimine sunulan bir nevi altcoin gibi işlev görüyor.

MicroStrategy ve Bitcoin Yatırımları Yakından Takip Ediliyor

Kripto varlık yöneticisi Bitwise'ın alfa stratejileri başkanı Jeff Park, MicroStrategy'nin hisse senedini "geleneksel finansın altcoin'i" olarak tanımladı. Park'ın bu ilginç yorumu, şirketin Bitcoin yatırımları ve borsadaki performansına ilişkin dikkat çekici bir analiz sunuyor.

Yatırımcılar uzun süredir MicroStrategy hisselerini, şirketin önemli Bitcoin varlıkları nedeniyle kripto para ticareti için bir vekil olarak kullanıyor. Firmanın Bitcoin hazinesini benimseme stratejisi, son beş yılda hisse değerinin yüzde 2500 artmasında etkili oldu. Bu artış, aynı dönemde Bitcoin'in gösterdiği yüzde 1500'lük değer kazancını bile geride bıraktı.

Park, konu hakkında yaptığı açıklamada MicroStrategy hissesinin kripto piyasasıyla ilişkisini değerlendirdi. Açıklamasında Park, "Bitcoin'den farklı bir volatilite özelliği gösteriyor. MicroStrategy'nin günlük getirisi Bitcoin'inkinden daha yüksek seyrediyor. Bu da hissenin Bitcoin'den farklı davrandığını, adeta geleneksel finans yatırımcılarının erişebildiği bir altcoin gibi hareket ettiğini ortaya koyuyor." dedi.

Stratejist, bazı aracı kurumların müşterilerine hala spot Bitcoin ETF'lerini satın alma izni vermediğini, ancak MicroStrategy hisselerini alabilmelerine olanak tanıdığını belirtti. "İnanılmaz ama gerçek, bazı aracı kurumlar hala Blackrock veya Bitwise Bitcoin ETF'sini satın almanıza izin vermezken, MicroStrategy hisselerini almanıza izin veriyor. Bu durum yapısal açıdan şirkete yönelik talebi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Park'a göre MicroStrategy'nin kurumsal yatırımcılar için çekiciliği, şirketin sermaye yapısının çeşitliliğinden kaynaklanıyor. "MicroStrategy basit bir sermaye yapısına sahip görünse de en üstte dönüştürülebilir tahviller var ve şimdi adi hisselerin arasında ve üzerinde imtiyazlı hisse senedi parçası bulunuyor," diyen Park, firmanın Ocak sonunda piyasaya sürdüğü STRK kodlu sürekli imtiyazlı hisselere dikkat çekti.

Şirket bu hafta başında, yüzde 8'lik A serisi sürekli imtiyazlı hisse senedi satışı yoluyla 21 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı hedeflediğini duyurdu. Bu hamle, Bitcoin satın alımları için hisse senedi arzları ve sabit getirili menkul kıymetlerde toplam 42 milyar dolarlık sermaye artışını öngören "21/21 planına" ek olarak geliyor.

Bitwise stratejisti, MicroStrategy'nin farklı risk tercihlerine hitap eden çeşitli menkul kıymetler sunmasının yatırımcılar için arbitraj fırsatları yarattığını vurguladı. "Geçen yıl, MicroStrategy hisse senedi işlem hacminin günlük bazda Nvidia'yı geçtiği bir gün oldu. Bu tarihsel bir andı," diyen Park, "Bunun nedeni Bitcoin'in finansallaşmasının çoğu yatırımcı için en çekici konu olması. MicroStrategy, Bitcoin etrafında ilginç bir pazar yaratan yoğun bir finansallaşma sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto varlık yöneticisi Bitwise, hazinelerinde 1000'den fazla Bitcoin tutan şirketlerin hisselerini barındıracak Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF'yi yakın zamanda piyasaya sürdü. MicroStrategy, 41 milyar doların üzerinde değere sahip 499.096 BTC ile bu fondaki en büyük varlık konumunda bulunuyor.

Fintel verilerine göre, MicroStrategy'nin yaklaşık 34 milyar dolar değerinde MSTR hissesine sahip 1400 kurumsal yatırımcısı bulunuyor. Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Vanguard, 16,3 milyon hisseyle MSTR'nin en büyük hissedarı konumunda. Dördüncü çeyrek 13F dosyalarına göre Capital International Investors 12,5 milyon MSTR hissesine sahipken, BlackRock 11,2 milyon hisseyle onu takip ediyor.