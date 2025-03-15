Strategy Bitcoin sırrını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Strategy Bitcoin sırrını açıkladı

Strategy Bitcoin sırrını açıkladı

MicroStrategy'nin hisse senetleri, son beş yılda yüzde iki bin beş yüz artış gösterdi. Şirket, büyük Bitcoin yatırımları sayesinde geleneksel finans piyasalarında bir altcoin gibi hareket ediyor. Bu durum, kripto ve geleneksel piyasa yatırımcıları için yeni kapılar aralıyor.

15.03.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son beş yılda hisse değerlerini yüzde iki bin beş yüz oranında artıran firma, kripto piyasalarıyla olan benzersiz bağlantısı sayesinde dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, geleneksel finans dünyasının erişimine sunulan bir nevi altcoin gibi işlev görüyor.

MicroStrategy ve Bitcoin Yatırımları Yakından Takip Ediliyor

Kripto varlık yöneticisi Bitwise'ın alfa stratejileri başkanı Jeff Park, MicroStrategy'nin hisse senedini "geleneksel finansın altcoin'i" olarak tanımladı. Park'ın bu ilginç yorumu, şirketin Bitcoin yatırımları ve borsadaki performansına ilişkin dikkat çekici bir analiz sunuyor.

Yatırımcılar uzun süredir MicroStrategy hisselerini, şirketin önemli Bitcoin varlıkları nedeniyle kripto para ticareti için bir vekil olarak kullanıyor. Firmanın Bitcoin hazinesini benimseme stratejisi, son beş yılda hisse değerinin yüzde 2500 artmasında etkili oldu. Bu artış, aynı dönemde Bitcoin'in gösterdiği yüzde 1500'lük değer kazancını bile geride bıraktı.

Park, konu hakkında yaptığı açıklamada MicroStrategy hissesinin kripto piyasasıyla ilişkisini değerlendirdi. Açıklamasında Park, "Bitcoin'den farklı bir volatilite özelliği gösteriyor. MicroStrategy'nin günlük getirisi Bitcoin'inkinden daha yüksek seyrediyor. Bu da hissenin Bitcoin'den farklı davrandığını, adeta geleneksel finans yatırımcılarının erişebildiği bir altcoin gibi hareket ettiğini ortaya koyuyor." dedi.

Stratejist, bazı aracı kurumların müşterilerine hala spot Bitcoin ETF'lerini satın alma izni vermediğini, ancak MicroStrategy hisselerini alabilmelerine olanak tanıdığını belirtti. "İnanılmaz ama gerçek, bazı aracı kurumlar hala Blackrock veya Bitwise Bitcoin ETF'sini satın almanıza izin vermezken, MicroStrategy hisselerini almanıza izin veriyor. Bu durum yapısal açıdan şirkete yönelik talebi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Park'a göre MicroStrategy'nin kurumsal yatırımcılar için çekiciliği, şirketin sermaye yapısının çeşitliliğinden kaynaklanıyor. "MicroStrategy basit bir sermaye yapısına sahip görünse de en üstte dönüştürülebilir tahviller var ve şimdi adi hisselerin arasında ve üzerinde imtiyazlı hisse senedi parçası bulunuyor," diyen Park, firmanın Ocak sonunda piyasaya sürdüğü STRK kodlu sürekli imtiyazlı hisselere dikkat çekti.

Şirket bu hafta başında, yüzde 8'lik A serisi sürekli imtiyazlı hisse senedi satışı yoluyla 21 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı hedeflediğini duyurdu. Bu hamle, Bitcoin satın alımları için hisse senedi arzları ve sabit getirili menkul kıymetlerde toplam 42 milyar dolarlık sermaye artışını öngören "21/21 planına" ek olarak geliyor.

Bitwise stratejisti, MicroStrategy'nin farklı risk tercihlerine hitap eden çeşitli menkul kıymetler sunmasının yatırımcılar için arbitraj fırsatları yarattığını vurguladı. "Geçen yıl, MicroStrategy hisse senedi işlem hacminin günlük bazda Nvidia'yı geçtiği bir gün oldu. Bu tarihsel bir andı," diyen Park, "Bunun nedeni Bitcoin'in finansallaşmasının çoğu yatırımcı için en çekici konu olması. MicroStrategy, Bitcoin etrafında ilginç bir pazar yaratan yoğun bir finansallaşma sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto varlık yöneticisi Bitwise, hazinelerinde 1000'den fazla Bitcoin tutan şirketlerin hisselerini barındıracak Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF'yi yakın zamanda piyasaya sürdü. MicroStrategy, 41 milyar doların üzerinde değere sahip 499.096 BTC ile bu fondaki en büyük varlık konumunda bulunuyor.

Fintel verilerine göre, MicroStrategy'nin yaklaşık 34 milyar dolar değerinde MSTR hissesine sahip 1400 kurumsal yatırımcısı bulunuyor. Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Vanguard, 16,3 milyon hisseyle MSTR'nin en büyük hissedarı konumunda. Dördüncü çeyrek 13F dosyalarına göre Capital International Investors 12,5 milyon MSTR hissesine sahipken, BlackRock 11,2 milyon hisseyle onu takip ediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy Bitcoin sırrını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim ne kadar kazandı İşte Türk takımlarının Avrupa’dan elde ettiği gelir Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir
Ziyarete damga vuran görüntü İmamoğlu’nu elleri arkada bekledi Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Şinasi Yurtsever’e veda Annesinin ağzından tek kelime döküldü Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü
Melih Gökçek’ten bomba iddia: İmamoğlu’nun belediye başkanlığı da düşecek Melih Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
Vatandaşı bile bile kandırıyorlar Vatandaşı bile bile kandırıyorlar
Mine Tugay korkuttu Kötü haberleri peş peşe saydı Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı
Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi
Altın yatırımcısına şok üstüne şok Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir Altın yatırımcısına şok üstüne şok! Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Memurlar havalara uçacak Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
Adana’da havalar ısındı, sulama kanallarında ölümüne serinlik başladı Adana'da havalar ısındı, sulama kanallarında ölümüne serinlik başladı
Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti’yi solladı Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı

15:38 Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar
14:49 Trump’ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı Putin çok kızacak Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çok kızacak
14:33 40 ilimizde ciddi düşüş var Erdoğan’ın ’’felaket’’ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
13:35 Ziyarete damga vuran görüntü İmamoğlu’nu elleri arkada bekledi Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
13:18 Şinasi Yurtsever’e veda Annesinin ağzından tek kelime döküldü Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü
19:09 Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı
19:04 Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
18:54 Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’ye TMSF kayyum olarak atandı Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı
18:42 Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
18:38 Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
18:34 DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 15:51:13. #7.13#
SON DAKİKA: Strategy Bitcoin sırrını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.