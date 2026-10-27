Tekkeköy\'de kız çocuğu annesini polise şikayet etti: Gözaltına alınan anne serbest

Tekkeköy'de kız çocuğu annesini polise şikayet etti: Gözaltına alınan anne serbestGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuran 8 yaşındaki P.İ., annesi S.K.'dan şiddet gördüğünü ve zaman zaman dilenmeye zorlandığını iddia etti. Tekkeköy polisinin gözaltına aldığı anne, sorgusunda suçlamaları reddetti. Bugün adliyeye sevk edilen S.K., mahkeme kararıyla serbest kaldı.
Samsun'da 8 yaşındaki kızına 'şiddet uyguladığı ve zaman zaman dilendirdiği' iddia edilen anne, polis ekiplerince gözaltına alındı.
KÜÇÜK KIZ POLİSE BAŞVURDU
Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 8 yaşındaki P.İ. adlı kız çocuğu Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurarak annesi S.K.'nın kendisine şiddet uyguladığını ve zaman zaman dilendirdiğini öne sürdü.
ANNE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.K., Tekkeköy polisi ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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