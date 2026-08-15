Strategy için çarpıcı iddia: Bitcoin satışları artabilir

Schiff, sosyal medyada "Bitcoin ve MSTR satıp STRC geri almasına rağmen STRC hâlâ 95 doların altında işlem görüyor." dedi. Schiff'e göre STRC'yi 100 dolarlık hedefine taşıma çabası, Saylor'ı çok daha fazla Bitcoin ve iskontolu adi hisse satmaya zorlayacak. Schiff, bu tablonun hem Bitcoin hem de şirketin adi hissesi MSTR için olumsuz olduğunu ve iki varlıktan da uzak durulması gerektiğini ileri sürdü.

Bu çıkış, Strategy'nin son dönemdeki satışlarının ardından geldi. Şirket geçen hafta 1690 Bitcoin'i 108,6 milyon dolara satarak 1,15 milyon STRC hissesini geri aldı. Strategy ayrıca dolar rezervini güçlendirmek için 653 milyon dolarlık MSTR hissesi sattı. Schiff, STRC'yi MSTR hissedarlarının boynundaki bir değirmen taşına benzetti ve bu hissenin şirketi sürekli Bitcoin satışına ve hisse sulandırmasına zorladığını savundu. Saylor ise STRC'yi şirketin "dijital kredi" stratejisinin temel parçası olarak tanımlıyor ve haziranda Bitcoin satabilmenin bu strateji için gerekli olduğunu söylemişti.

GÜVENLİ SAYILAN TAHVİL FONU YÜZDE 50'DEN FAZLA GERİLEDİ

Schiff'in ikinci dayanağı tahvil piyasasından geldi. Uzun vadeli ABD Hazine tahvillerini içeren TLT fonu cuma günü 81,89 dolara gerileyerek 52 haftanın en düşük seviyesini gördü. Mart 2020'de 179,70 dolara kadar çıkan fon, o zirveden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Enflasyon hesaba katıldığında uzun vadeli tahvil sahiplerinin alım gücü kaybı yaklaşık yüzde 65'e ulaşıyor. Düşüşün tetikleyicisi, perşembe günü yapılan 25 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihalesi oldu. İhale yüzde 5,216 faizle sonuçlanarak 2001'den bu yana en yüksek ikinci seviyeye çıktı.

YÜZDE 5 FAİZ BİTCOİN'E RAKİP OLDU

Bu tahvil çıkışının kriptoyla bağlantısı ise fırsat maliyetinde yatıyor. TLT fonunun son 30 günlük döneme göre hesaplanan yıllık getirisi yüzde 5,17 seviyesinde bulunuyor. Yüzde 5'in üzerinde faiz ödeyen bir devlet tahvili, düzenli faiz geliri üretmeyen Bitcoin ile doğrudan rekabet ediyor. Bitcoin cuma günü 62 bin 968 dolar dolayında, son 24 saatte yüzde 3,2 düşüşle işlem gördü. Schiff temmuzda bir sonraki büyük çöküşün kriptodan değil tahvil piyasasından başlayacağını savunmuştu.

Bitcoin savunucuları ise aynı verileri tersinden okuyor. Bu kesime göre borçlanma maliyetlerinin 25 yılın en yüksek seviyelerine çıkması, bankacılık sistemi dışındaki kıt bir varlık lehine bir gerekçe oluşturuyor. Piyasaların sıradaki sınavı, ABD Hazinesinin çarşamba günü düzenleyeceği 16 milyar dolarlık 20 yıllık tahvil ihalesi olacak. Zayıf talep uzun vadeli faizleri yükselterek Bitcoin üzerindeki baskıyı sürdürebilir, güçlü talep ise her iki piyasaya da rahatlama alanı tanıyabilir.