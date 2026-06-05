Strategy\'nin kaldıraçlı modeli Bitcoin piyasasını baskılıyor

Strategy bu haftaki açıklamasında 32 Bitcoin'i ortalama 77 bin 135 dolardan satarak yaklaşık 2,5 milyon dolar topladığını bildirdi. Bu işlemle toplam Bitcoin varlıkları 843 bin 706 Bitcoin'e geriledi. Satış, şirketin Aralık 2022'den bu yana gerçekleştirdiği ilk Bitcoin çıkışı oldu.

Grayscale'in araştırma notuna göre piyasadaki oynaklık Strategy'nin değişken faizli tercihli hissesi STRC'ye de yansıdı. 100 dolara yakın işlem görecek şekilde tasarlanan ve yüzde 11,5 temettü ödeyen STRC, 100 doların altına düştüğünde yatırımcı getirisini yükseltiyor ve temettü yükümlülüklerini artırabiliyor. Pandl notunda "Strategy'nin kaldıraçlı iş modeli baskı altında ve bu durum Bitcoin piyasasının bütünü için oynaklığı artırdı." ifadesini kullandı.

STRC perşembe günü yüzde 0,8 artışla 95,42 dolarda kapandı. Hisse mayıs ortasından bu yana 100 doların altında seyrediyor. STRC'nin toplam nominal değeri yaklaşık 10,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. MSTR ise yüzde 2,2 artışla 129,37 dolarda kapanırken hisse son bir ayda yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

ETF GİRİŞLERİ 13 GÜNLÜK ÇIKIŞI BİTİRDİ

Bitcoin fiyatı cuma günü yaklaşık 62 bin 300 dolara geriledi. Bu seviye, Ekim 2025'teki yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirveden yaklaşık yüzde 50 geride kalıyor. ABD spot Bitcoin ETF'lerinde perşembe günü 3,05 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. 13 gün süren net çıkış serisi böylece sona erdi. BlackRock'ın IBIT fonu 47,7 milyon dolar, Morgan Stanley'nin MSBT fonu ise 9,9 milyon dolar net giriş çekti.

Grayscale, kaldıraçlı dijital varlık hazinelerinden uzaklaşarak kurumsal Bitcoin sahipliğinin daha geniş bir tabana yayılmasının piyasa dayanıklılığını güçlendireceğini öngörüyor.