Strategy'nin kaldıraçlı modeli Bitcoin piyasasını baskılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Strategy'nin kaldıraçlı modeli Bitcoin piyasasını baskılıyor

Strategy\'nin kaldıraçlı modeli Bitcoin piyasasını baskılıyor
05.06.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grayscale Araştırma Direktörü Zach Pandl, Strategy'nin mevcut hisse fiyatları düzeyinde Bitcoin biriktirebilme kapasitesinin sınırlandığını bildirdi. Pandl, Bitcoin fiyatının sürdürülebilir bir dip bulabilmesi için başka alıcıların devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Strategy bu haftaki açıklamasında 32 Bitcoin'i ortalama 77 bin 135 dolardan satarak yaklaşık 2,5 milyon dolar topladığını bildirdi. Bu işlemle toplam Bitcoin varlıkları 843 bin 706 Bitcoin'e geriledi. Satış, şirketin Aralık 2022'den bu yana gerçekleştirdiği ilk Bitcoin çıkışı oldu.

Grayscale'in araştırma notuna göre piyasadaki oynaklık Strategy'nin değişken faizli tercihli hissesi STRC'ye de yansıdı. 100 dolara yakın işlem görecek şekilde tasarlanan ve yüzde 11,5 temettü ödeyen STRC, 100 doların altına düştüğünde yatırımcı getirisini yükseltiyor ve temettü yükümlülüklerini artırabiliyor. Pandl notunda "Strategy'nin kaldıraçlı iş modeli baskı altında ve bu durum Bitcoin piyasasının bütünü için oynaklığı artırdı." ifadesini kullandı.

STRC perşembe günü yüzde 0,8 artışla 95,42 dolarda kapandı. Hisse mayıs ortasından bu yana 100 doların altında seyrediyor. STRC'nin toplam nominal değeri yaklaşık 10,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. MSTR ise yüzde 2,2 artışla 129,37 dolarda kapanırken hisse son bir ayda yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

ETF GİRİŞLERİ 13 GÜNLÜK ÇIKIŞI BİTİRDİ

Bitcoin fiyatı cuma günü yaklaşık 62 bin 300 dolara geriledi. Bu seviye, Ekim 2025'teki yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirveden yaklaşık yüzde 50 geride kalıyor. ABD spot Bitcoin ETF'lerinde perşembe günü 3,05 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. 13 gün süren net çıkış serisi böylece sona erdi. BlackRock'ın IBIT fonu 47,7 milyon dolar, Morgan Stanley'nin MSBT fonu ise 9,9 milyon dolar net giriş çekti.

Grayscale, kaldıraçlı dijital varlık hazinelerinden uzaklaşarak kurumsal Bitcoin sahipliğinin daha geniş bir tabana yayılmasının piyasa dayanıklılığını güçlendireceğini öngörüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy'nin kaldıraçlı modeli Bitcoin piyasasını baskılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı CHP’li üç milletvekili mekik dokudu Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı! CHP'li üç milletvekili mekik dokudu
Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel’in çalışma arkadaşları götürdü Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel'in çalışma arkadaşları götürdü
Mahmut Uslu: İstersek Mbappe’yi alırız Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!
Sivas’ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

18:49
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 19:15:05. #7.13#
SON DAKİKA: Strategy'nin kaldıraçlı modeli Bitcoin piyasasını baskılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.