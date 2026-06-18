Strategy\'nin STRC hissesi 52 haftanın en düşük seviyesini gördü

Yüksek temettü öderken 100 dolar civarında istikrarlı bir fiyat korumak üzere tasarlanan "Stretch" sürekli imtiyazlı hissesi (perpetual preferred stock) STRC, çarşamba öğleden sonra 90 doların altında işlem gördü. Hisse, en az 52 haftanın en düşük seviyesi olan 88,50 dolarlık gün içi dibe indi ve günü 89 dolardan kapattı.

STRC, Bitcoin destekli bir hisse olarak Strategy tarafından ihraç edildi. Michael Saylor'ın yönetiminde Bitcoin alan bir deve dönüşen Strategy, hisseyi fon toplamak ve Bitcoin alımlarını güçlendirmek için oluşturduğu varlık paketinin parçası olarak Temmuz 2025'te çıkardı. Stretch, şirketin genellikle en likit ve en aktif işlem gören imtiyazlı hissesi olarak öne çıkıyor ve bugün 417,5 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Hisse, yüksek getirili bir dijital kredi gibi işliyor ve şu anda sahiplerine ayda iki kez nakit temettü olarak yüzde 12,9 efektif oran ödüyor. Aylık oran ayarlamalarıyla 100 dolar civarında istikrarlı bir fiyatı korumak üzere tasarlandı. Fiyat nominal değerin üzerindeyken Strategy yeni pay ihraç edip Bitcoin satın alıyor. Ancak şirket, STRC iskontolu işlem görürken bu programı duraklattı.

STRC 89 DOLARLA EN DÜŞÜK KAPANIŞINI YAPTI

STRC geçmişte nominal değerin altında işlem görmüş olsa da çarşamba günkü 89 dolar, hissenin kayıtlardaki en düşük düzeltilmemiş günlük kapanışı gibi görünüyor. Bu seviye, hissenin 90 dolarlık halka arz fiyatının altına indiği sayılı anlardan biri oldu. Bazı piyasa gözlemcilerine göre hisse, Bitcoin'in oynak olduğu dönemlerde geriliyor. Bitcoin son günlerde, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ilk FOMC toplantısı öncesinde 65 bin dolar civarında tutundu ve Fed faizi sabit tuttu.

Öte yandan Strive'ın Strategy'nin STRC'sini taklit etmek için oluşturduğu imtiyazlı hisse SATA, çarşamba günü 99 doların üzerinde işlem gördü ve yüzde 13,69 oran sundu.

STRATEGY MAYIS SONUNDA İLK KEZ BİTCOİN SATMIŞTI

Strategy mayıs sonunda, STRC ödemelerini finanse etmek için yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde 32 BTC sattı. Bu, şirketin 2022'de biriktirmeye başlamasından bu yana ilk Bitcoin satışı oldu. Benchmark ve TD Cowen gibi analistler, bu satışların ve genel piyasa zayıflığının Strategy'yi bir ölüm sarmalına sürükleyeceği yönündeki endişeleri reddetti.

Şirketin adi hissesi MSTR ise piyasa kapanışına doğru yaklaşık yüzde 5 düşüşle 116,52 dolardan işlem gördü.