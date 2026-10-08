Sui hız testinde hedefini ikiye katladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sui hız testinde hedefini ikiye katladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sui hız testinde hedefini ikiye katladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sui, yapay zeka uygulamalarına yönelik canlı testte zincir dışı kanallarda saniyede 40,6 milyon işleme ulaştığını açıkladı. Sonuç, temmuzdaki denemenin altı katını aştı. Teste katılan CertiK'in ayrıntılı inceleme raporu bekleniyor.

Singapur'daki Sui Basecamp etkinliğinde 7 Ekim'de yapılan denemede, açıklanan en yüksek hız saniyede 40 milyon 614 bin 180 işlem oldu. Sui Foundation'ın duyurduğu sonuç, etkinlik için belirlenen 20 milyon işlem hedefini de geçti. Testte ödemeler, oyunlar ve sohbet uygulamaları üzerinden yoğun işlem trafiği oluşturuldu.

10 BİNDEN FAZLA KANAL KULLANILDI

Yüksek hıza, Sui'nin tünel adını verdiği programlanabilir zincir dışı kanallar aracılığıyla ulaşıldı. Ana ağ üzerinde 10 binden fazla tünel açılırken, bunların içindeki işlemler zincir dışında yürütüldü. Dolayısıyla açıklanan rakam, ana ağın her saniye aynı sayıda işlemi tek tek kaydettiği anlamına gelmiyor.

Sistem, bir tünelin açılması ve kapatılması için zincir üzerinde işlem yapılmasını gerektiriyor. Aradaki etkileşimler kanal içinde gerçekleşiyor. Tünel kapandığında tarafların birlikte imzaladığı sonuç ana ağa aktarılıyor ve zincir üzerinde doğrulanabiliyor. Böylece her etkileşimin ayrı ayrı blok zincirine gönderilmesi gerekmiyor.

Sui, 4 Temmuz'daki benzer denemede saniyede yaklaşık 6,1 milyon işleme ulaşmıştı. İki ölçüm de aynı tür zincir dışı kanallar içinde yapıldı. Yeni sonuç, önceki testte açıklanan hızın altı katından fazlasına karşılık geliyor.

HEDEF YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ İŞLEM TRAFİĞİ

Deneme, insan müdahalesi olmadan işlem yapabilen yapay zeka yazılımlarının yaratabileceği yoğun trafiği sınamak amacıyla düzenlendi. Testi yöneten Mysten Labs kurucu ortağı ve ürün yöneticisi Adeniyi Abiodun, bu kapasiteyi her gün işlem yapan milyonlarca yapay zeka aracına hazırlık olarak değerlendirdi.

Tünellerin programlanabilir yapısı, kullanım alanını para transferlerinin ötesine taşıyor. Geliştiriciler, oyun veya sohbet gibi farklı uygulamalar için kendi kanallarını tasarlayabiliyor. Sui, ara işlemlerin zincir dışında kalmasıyla işlem maliyetlerini de azaltmayı hedefliyor.

Güvenlik şirketi CertiK, gösterimde bağımsız denetçi olarak yer aldı. Sui'nin açıklamasına göre şirket, işlem kayıtlarını, doğrulama kanıtlarını ve diğer test verilerini inceleyerek önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir rapor yayımlayacak.

Kripto ParaYapay ZekaİncelemeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
Icardi şoku Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:18:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Sui hız testinde hedefini ikiye katladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei