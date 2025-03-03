Trump\'ın rezerv planı kripto para şirketlerine değer kattı

Kripto Para

Trump'ın pazar günü Solana (SOL), Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) dahil ABD kripto rezervine dahil edilebileceğini açıklamasıyla başlayan yükseliş, Asya piyasalarında da etkisini gösterdi. Özellikle Bitcoin yatırımlarını artıran şirketler, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çinli oyun geliştirici Boyaa Interactive, 100 BTC daha satın alarak toplam Bitcoin varlığını 3.350 BTC'ye yükseltti ve hisseleri yüzde 23 değer kazandı.

Asya Kripto Hisseleri Tavan Yaptı

Kripto para ile ilişkili Asya hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından pazartesi günü ciddi yükselişler kaydetti. Hong Kong merkezli OKG Tech, değerini yüzde 42,6 artırarak dikkat çeken başarı gösterdi ve 0,024 dolar seviyesinde kapandı.

Japon kripto şirketi Metaplanet ise pazartesi günü hisselerini yüzde 21,15 artırarak 26,73 dolar seviyesine ulaştırdı. Şirket aynı gün 156 Bitcoin (BTC) daha satın aldığını duyurdu ve toplam varlıklarını 2.391 BTC'ye genişletti. Bu satın alma işlemi için yaklaşık 13,4 milyon dolar harcandı.

Çin merkezli oyun geliştirici Boyaa Interactive, Asya'nın en büyük halka açık kurumsal Bitcoin yatırımcısı olarak öne çıktı. Şirket, Hong Kong borsasında işlem gören hisselerinde yüzde 23'lük artış yaşayarak 0,53 dolar seviyesinde kapandı. Boyaa Interactive, 7,95 milyon dolara 100 BTC daha satın almış ve toplam Bitcoin varlığını 3.350 BTC'ye yükseltmişti.

Küresel kripto piyasası, Trump'ın Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra SOL, XRP ve ADA'nın da ABD kripto rezervine dahil edilebileceğini duyurmasının ardından Pazar gününden bu yana yükseliş trendinde seyretti. Bitcoin, yazı yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 6,9 artışla 92.326 dolar seviyesinde fiyatlandı. Lider kripto para birimi, gün içinde 94.000 doların üzerine tırmanmayı başardı.

Asya'daki hisse senedi piyasaları ise karışık performans gösterdi. Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 Pazartesi günü yüzde 1,7 artarken, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 3,39 düştü. Hong Kong'un Hang Seng endeksi neredeyse sabit kalarak yüzde 0,29 yükseldi ve Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,12 geriledi.