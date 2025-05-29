Trump yönetimi kripto düzenlemelerine öncelik verecek - Son Dakika
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Kripto Para

Trump yönetimi kripto düzenlemelerine öncelik verecek

Trump yönetimi kripto düzenlemelerine öncelik verecek
29.05.2025 12:00
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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump yönetiminin kripto para sektörü için yenilikçi düzenlemeler oluşturmayı öncelik haline getirdiğini açıkladı. Bitcoin 2025 etkinliğinde konuşan Vance, 3 trilyon dolarlık sektörün ABD'den kaçmasını önlemek için acil düzenleme ihtiyacına dikkat çekti.

ABD'nin yeni yönetimi kripto para sektörü için kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Las Vegas'taki Bitcoin 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trump yönetiminin kripto para piyasası için kapsamlı ve yenilikçi bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı öncelikli hedef olarak belirlediğini duyurdu. Bu açıklama, 3 trilyon dolar büyüklüğündeki kripto para endüstrisinin geleceği açısından belirleyici olabilecek gelişmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Las Vegas'ta düzenlenen Bitcoin 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada, kripto para sektörü için yenilikçi ve destekleyici bir düzenleyici çerçeve oluşturmanın Trump yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını açıkladı. Yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Vance, kripto para birimlerinin ABD ekonomisine tam anlamıyla entegre edilmesi için net düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Vance, gelecekteki hükümetlerin Trump yönetiminin kripto dostu politikalarını geri çevirmesini önlemek için kapsamlı bir piyasa yapısı yasasının gerekliliğine dikkat çekti. "Partimizin uzun süre iktidarda kalmasını umuyoruz ama siyasette hiçbir şey garanti değil. Bu nedenle kripto paranın ana akım ekonominin bir parçası olmasını sağlamanın en iyi yolu, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların temsil ettiği olağanüstü değeri kısıtlamayan, aksine destekleyen bir piyasa yapısı yasası" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, ABD'nin bir nesilde bir kez karşılaşılan bu fırsatı değerlendirerek yeniliği serbest bırakma ve milyonlarca Amerikan vatandaşının hayatını iyileştirme şansına sahip olduğunu belirtti. Ancak düzenleyici netlik sağlanmazsa, 3 trilyon dolarlık bu endüstrinin daha dostane yargı bölgelerine kaçma riskiyle karşı karşıya kalındığını ve Başkan Trump'ın bunun gerçekleşmemesi için mücadele edeceğini söyledi.

Vance, Trump yönetiminin GENIUS Yasası olarak bilinen Senato'nun stablecoin tasarısının yakında başkanın masasına gelmesini umduğunu ve böylece Kongre'nin dikkatini piyasa yapısı yasasına çevirebileceğini ifade etti. Ayrıca yönetimin, Biden döneminin bıraktığı "enkazı temizlemeye" devam ettiğini, bunun arasında dönemin SEC Başkanı Gary Gensler yönetimindeki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kripto para sektörüne yönelik "yaptırım yoluyla düzenleme" yaklaşımının ve sektör tarafından Operasyon Chokepoint 2.0 olarak adlandırılan kripto şirketlerinin yaygın şekilde bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakılmasının yer aldığını söyledi.

Açıklamasında "Operasyon Chokepoint 2.0 öldü ve Trump yönetimi altında geri dönmeyecek" diyen Vance, "Biden yönetiminin binlerce yaptırım eylemiyle ölüm mirasını reddediyoruz. Gary Gensler'i kovduk ve onun gibi herkesi kovacağız." diye ekledi. Gensler, Trump'ın göreve başladığı gün istifa etmişti.

Vance, Gemini'nin kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss ile Coinbase dahil olmak üzere kripto endüstrisine Trump'ın kampanyasına erken dönemdeki destekleri için teşekkür etti. Kampanyanın başarısının yanı sıra Senatör Bernie Moreno gibi kripto dostu diğer politikacıların seçim başarılarının bir kısmını kripto endüstrisinin siyasi desteğine bağladı. "2024'teki siyasi katılımınızın ivmesini alın ve 2026'ya ve sonrasına taşıyın" diye sektöre çağrıda bulundu.

Vance, sektörün ABD siyasetinde aktif kalmasını teşvik etmenin yanı sıra Bitcoin yatırımcılarından yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi. Vance açıklamasında "Yapay zekada olanların Bitcoin'i iyi ve kötü yönlerden etkileyeceğini unutmayın. Tabii ki Bitcoin'de olanlar da yapay zekayı çok etkileyecek" dedi ve açıklamasını "Yapay zekada neler olduğunu takip ettiğinizden ve bu konuda aktif olduğunuzdan emin olun. Amerika'nın yapay zekada olanlardan olumsuz etkilenmesini istemiyorum ve akıllı insanların yapay zeka tartışmasında yer almasını sağlamanın en iyi yolu Bitcoin'in yapay zeka konuşmasının bir parçası olmasını sağlamaktır." sözleriyle noktaladı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

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