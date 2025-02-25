Twitter kurucusu Jack Dorsey\'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı

Kripto Para

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Sosyal medya devi Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, fintech şirketi Block Inc. aracılığıyla kripto para ekosisteminde güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Teknoloji dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Dorsey, Bitcoin'in finansal dünyayı değiştireceğine dair inancıyla yaptığı stratejik yatırımlarla Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor.

Bitcoin Yaratıcısı Satoshi Nakamoto Jack Dorsey mi?

Jack Dorsey, teknoloji ve finans dünyasındaki etkileyici kariyeriyle tanınıyor. Net değeri 4,2 milyar dolar ile 5,6 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Bu servet büyük ölçüde Twitter ve Square'deki sahiplik paylarından kaynaklanıyor.

Dorsey'in kripto para dünyasındaki en önemli hamlesi, Block Inc. şirketi aracılığıyla gerçekleşti. Şirket Ekim 2020'de 4.709 Bitcoin ve 2021 başlarında 3.318 Bitcoin satın aldı. Toplam 8000'den fazla Bitcoin ile kurumsal yatırımcılar arasında önemli bir konuma yükseldi.

Dorsey'in Blockchain teknolojisine olan ilgisi sadece kişisel değil. Block şirketi, işletmelerin doğrudan Bitcoin ödemelerini kabul etmesini sağlayarak kripto paraların günlük hayatta kullanımını yaygınlaştırıyor. Cash App uygulaması sayesinde bireyler kolayca Bitcoin alım-satımı yapabiliyor

Dorsey'in finansal vizyonu geleneksel bankacılık sistemine alternatif sunmayı hedefliyor. Block Inc. hızla büyüyerek 2015 yılında halka arz edildi. Şirketin değeri 2012'de 3,2 milyar doları aştı.

Teknoloji dehası aynı zamanda aktif bir yatırımcı olarak da biliniyor. 26 erken aşama yatırımı ve 6 başarılı çıkışı bulunan Dorsey, FinTech girişimi Movii'ye 17 milyon dolarlık yatırım yaptı. Servetinin büyük kısmı ICONiQ Capital tarafından yönetiliyor.

Kripto para sektöründeki etkisi o kadar büyük ki bazı uzmanlar, Dorsey'in Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto olabileceğini düşünüyor. Dorsey bu iddialara yönelik net bir açıklama yapmasa da Bitcoin'in geleceğine olan inancını her fırsatta dile getiriyor.