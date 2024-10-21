Vitalik Buterin'den Ethereum için kritik uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Vitalik Buterin'den Ethereum için kritik uyarı

Vitalik Buterin\'den Ethereum için kritik uyarı

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, kripto para dünyasını sarsan bir açıklama yaptı. Buterin, Proof-of-Stake (PoS) merkezileşmesini Ethereum ağı için "en büyük risklerden biri" olarak nitelendirdi. Planlanan "Scourge" güncellemesi kapsamında bu riski azaltmak için blok oluşturma ve stake sermayesi sağlama konusunda çeşitli yaklaşımlar önerdi.

21.10.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vitalik Buterin son blog yazısında, Ethereum (ETH) Blockchain ağının karşı karşıya olduğu ciddi bir tehdidi gündeme getirdi. Proof-of-Stake merkezileşmesi sorunu, Ethereum'un uzun vadeli başarısı için hayati önem taşıyor. Bu risk, Blockchain teknolojisinin temel prensiplerinden biri olan merkeziyetsizliği tehdit ederken, Buterin'in çözüm önerileri sektörde heyecan uyandırdı.

Buterin'den Merkezileşme Endişeleri

Vitalik Buterin, Ethereum'un geleceğini şekillendirecek "Scourge" güncellemesinin detaylarını paylaştı. Buterin'in endişelerinin merkezinde, PoS sisteminin potansiyel merkezileşme riski yer alıyor. Bu durum, Ethereum'un temel değerlerinden biri olan merkeziyetsizliği tehlikeye atıyor.

Buterin, blok oluşturma sürecinde yaşanan sorunları detaylı bir şekilde ele aldı. Şu anda, Ethereum bloklarının yaklaşık yüzde 88'inin içeriğini sadece iki aktörün seçtiğini belirtti. Bu durum, işlemlerin gecikmesine ve potansiyel sansür risklerine yol açabilir.

Çözüm önerileri arasında şifrelenmiş bir işlem havuzu oluşturulması yer alıyor. Bu, blok önerenlerin belirli işlemleri sansürlemesini zorlaştıracak. Ayrıca stake edilen Ethereum miktarının sınırlandırılması ve iki kademeli bir stake sistemi uygulanması gibi fikirler de tartışılıyor.

Ethereum topluluğu, Buterin'in önerilerine yoğun ilgi gösterdi. Birçok geliştirici ve yatırımcı, bu değişikliklerin Ethereum'un geleceği için kritik olduğunu düşünüyor. Ancak bazı kesimler, önerilen çözümlerin uygulanmasının zorluklarına dikkat çekiyor.

Vitalik Buterin, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Vitalik Buterin'den Ethereum için kritik uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:43:10. #1.13#
SON DAKİKA: Vitalik Buterin'den Ethereum için kritik uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.