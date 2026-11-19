New York merkezli banka, Bitcoin (BTC) için 12 aylık temel senaryo hedefini yüzde 12 indirerek yaklaşık 99 bin 500 dolara çekti. Banka, Ethereum (ETH) için hedefini de 2838 dolara düşürdü.

Hedef indirimini bankanın strateji uzmanı Alex Saunders açıkladı. Citi, kararın gerekçeleri arasında Bitcoin'in 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmesini ve piyasadaki kaldıracın azalmasını gösterdi.

S&P 500 İLE BAĞ ALTINI GERİDE BIRAKTI

Banka, Bitcoin'in S&P 500 endeksiyle korelasyonunun yeniden altınla olan korelasyonunun üzerine çıktığına dikkat çekti. Citi'ye göre bu tablo Bitcoin ve Ethereum'u hisse senedi piyasasındaki satışlara karşı daha savunmasız bırakıyor.

Bitcoin 18 Kasım'da 63 bin doların altına inerek 62 bin 200 dolara kadar geriledi. Bu seviye kripto paranın hafta sonu gördüğü dibin yalnızca yüzde 0,4 üzerinde kaldı. Aynı gün 24 saat içinde yaklaşık 111 milyon dolarlık yükseliş yönlü Bitcoin pozisyonu tasfiye edildi.

Bir yatırım platformunda analist olarak çalışan Daniela Hathorn, ilk olarak 64 bin dolarlık seviyenin izlenmesi gerektiğini söyledi. Hathorn bu seviyenin ardından yaklaşık 62 bin dolarlık desteği ve psikolojik eşik olan 60 bin doları işaret etti.

Hathorn, satış baskısının hafiflemesi için fiyatın 66-68 bin dolar aralığının üzerine kalıcı olarak çıkması gerektiğini belirtti. Analist yükselen tahvil faizlerini, güçlenen doları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma ihtimalini baskının nedenleri arasında saydı.

ALICILAR 62-65 BİN DOLARI SAVUNABİLİR

Bir zincir üstü veri şirketi, Bitcoin'in 200 günlük (72 bin 900 dolar) ve 365 günlük (75 bin 900 dolar) ortalamalarının altına inmesiyle yeniden ayı evresine girdiğini açıkladı. Şirketin araştırma direktörü Julio Moreno, bu tablonun "Bitcoin'i yeniden ayı rejimine soktuğunu" söyledi.

Yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr-zarar marjı yüzde eksi 20'ye inerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Şirket bu tabloyu bir "değer bölgesi" olarak yorumlarken Moreno, göstergenin düşüşün bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Şirkete göre uzun vadeli yatırımcıların yoğun satış yaptığı ve yeni yatırımcıların alım yaptığı 62-65 bin dolar aralığı bu alıcılar tarafından savunulabilir. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,8 değer kaybeden Bitcoin 63 bin 400 dolardan işlem görüyor.