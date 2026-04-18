X Money kripto para sektörünü değiştirebilir - Son Dakika
X Money kripto para sektörünü değiştirebilir

X Money kripto para sektörünü değiştirebilir
18.04.2026 08:40
Japon yatırım bankası Mizuho, X Money'nin ABD'de ödeme sektörünü yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdığını değerlendirdi. Analistler aynı raporda PayPal hisselerini "nötr" notuna çekerken kripto entegrasyon planları için düzenleyici risklere dikkat çekti.

Mizuho analistleri Dan Dolev ve Andrew Jenkins, yayımladıkları müşteri notunda New York Eyaleti'nin gündemindeki CRYPTO Yasası'nı öne çıkardı. Lisanssız sanal para birimi faaliyetlerini suç olarak tanımlamayı hedefleyen yasa, X'in kripto ödeme planlarına doğrudan etki edebilir. Analistler, "Önerilen New York CRYPTO Yasası, X'in potansiyel kripto entegrasyonunun riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

HER ŞEY UYGULAMASI VİZYONU VE YENİ ÖZELLİKLER

Banka dışı platformların kullanıcılara getiri sunma kapasitesini kısıtlayabilecek Clarity Act de ikinci bir risk faktörü olarak belirdi. Analistler, X Money'nin nakit bakiyeler için önerdiği yüzde 6 yıllık getirinin bu yasa kapsamında "özellikle hassas" bir dönemde sunulduğunu vurguladı.

PayPal içinse Mizuho görünümü olumsuz. Analistler hisseyi "nötr" notuna çekerek X Money'nin hem PayPal'ın kişiden kişiye ödeme segmentini hem de Venmo uygulamasını doğrudan ikame riski altına soktuğunu belirtti.

HER ŞEY UYGULAMASI VİZYONU VE YENİ ÖZELLİKLER

Analistler, X Money'yi ölçek ve vizyonu nedeniyle güçlü bir rakip olarak konumlandırdı. 500-600 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip platform, PayPal'ın kurucu ortaklarından Musk'ın yönetiminde Asya'daki WeChat Pay ve Alipay'ın entegre modelini ABD'de hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu hafta başlatılan Cashtags özelliği de kullanıcıların hisse senedi ve kripto para verilerine doğrudan zaman tünelinden ulaşmasına olanak tanıyor.

Son Dakika Kripto Para X Money kripto para sektörünü değiştirebilir - Son Dakika

SON DAKİKA: X Money kripto para sektörünü değiştirebilir - Son Dakika
Advertisement
