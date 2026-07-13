XRP ağında yüksek tutarlı işlemler neredeyse durdu

Kripto analisti Ali Martinez'in zincir üstü veriler üzerinden paylaştığı grafiğe göre yüksek tutarlı XRP işlemleri yaklaşık yüzde 97 düştü. Balina hareketi hafta boyunca istikrarlı biçimde zayıfladı. Büyük işlemler dönemin başındaki yaklaşık 60 seviyesinden izleyen günlerde önce 55 ve 50'ye, ardından 40'ın altına indi. En sert düşüş son iki günde yaşandı ve balina işlemleri 15 dolayından 2'ye kadar geriledi.

Balina hareketi, büyük piyasa oyuncularının davranışına ışık tutabildiği için yakından izleniyor. Bir düşüş mutlaka satış baskısı anlamına gelmese de büyük yatırımcıların pozisyon artırmadan önce yeni bir katalizör beklediğine işaret edebiliyor. Benzer bir örüntü mayısta da görülmüştü. O dönem bir milyon doların üzerindeki XRP işlemleri dokuz gün içinde 157'den 67'ye inmiş, bu düşüş fiyatın sıkıştığı ve volatilitenin azaldığı bir döneme denk gelmişti.

ETF TALEBİ VE AKTİF CÜZDAN SAYISI DA AYNI DÖNEMDE GERİLEDİ

Son düşüş, büyük XRP sahiplerinin giderek hareketsizleştiğine işaret ediyor. Aynı dönemde zincir üstü işlem hacmi, vadeli işlem katılımı, borsa yatırım fonu talebi ve aktif cüzdan sayısı da zayıfladı. Balina hareketindeki gerileme likiditeyi ve alım baskısını düşürebiliyor, bu da XRP'nin mevcut bandından çıkışını zorlaştırıyor.

Yine de eğilim mutlaka düşüş yönlü değil. Büyük yatırımcılar sıkışma dönemlerinde çoğu zaman işlem hacmini kısıyor. Milyon dolarlık işlemlerdeki yeniden canlanma, kurumsal ilginin tazelendiğinin sinyali olabilir.

FİYATTA 1,07 DOLAR DESTEĞİ KRİTİK EŞİK HALİNE GELDİ

XRP, genel piyasa zayıflığının ardından psikolojik açıdan önemli 1 dolar seviyesinin yakınında işlem görüyor. Varlık sıkışık bir bantta kalmayı sürdürüyor ve daha geniş bir düşüş eğilimi içinde süregelen sıkışmaya uygun biçimde alçalan zirveler ve alçalan dipler oluşturuyor. Haberin hazırlandığı sırada XRP 1,08 dolardan işlem görüyor, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1, son yedi günde ise yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Kısa vadede en çok izlenen seviye, 1,29 dolarlık son tepe noktasından ölçülen yüzde 78,6 Fibonacci düzeltmesine denk gelen 1,07 dolar desteği. Alıcılar bu seviyeyi savunmayı sürdürürse XRP, yüzde 38,2 Fibonacci düzeltmesiyle örtüşen 1,11 dolara doğru bir toparlanma deneyebilir. Bu direncin aşılması 1,14 ve ardından 1,16 doları gündeme getirir. Daha güçlü bir hareket ise 1,18 ile 1,20 dolar bölgesini kırıp 1,29 ve 1,37 dolara, uzun vadede 1,50 ile 1,65 dolara yol açabilir. Günlük grafikte Göreli Güç Endeksi 42 dolayında bulunurken haftalık endeks 33'e inerek aşırı satım bölgesine girdi. Buna karşın 1,07 doların altında kalıcı bir kırılım, önce yıllık dip olan 1,01 doları, ardından 0,90 ile 0,98 dolar hatta 0,80 ile 0,85 dolar bölgesini açığa çıkarabilir.