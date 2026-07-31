XRP yatırımcılarının korktuğu senaryo tekrar gündemde - Son Dakika
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XRP yatırımcılarının korktuğu senaryo tekrar gündemde

XRP yatırımcılarının korktuğu senaryo tekrar gündemde
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Ripple'ın yerel tokeni XRP, son 12 yılda yalnızca beş kez büyük bir boğa rallisi yaşadı. Grafik verilerine göre altcoin bu beş yükselişin her birinde değerini yüzde 100'den fazla artırdı, ardından aynı hızla geri çekilerek kazançlarının neredeyse yüzde 80'ini sildi ve başladığı noktaya döndü.

Bu örüntü on yılı aşkın süredir döngüsel biçimde tekrarlanıyor ve tokenin nasıl hareket ettiğine dair ipuçları veriyor. Örneğin XRP her 1,50 doların üzerine çıktığında yeniden 0,50 doların altına indi. 2 doları aştığında fiyatı ardından 0,90 dolara geriledi. Son 12 yılda üç kez 3 doların üzerine hızla tırmandığında ise 1,10 dolara kadar çakıldı. Token yükselişini korumakta ve daha yukarı taşımakta her seferinde zorlandı.

Aynı örüntü 2026'da da yineleniyor ve fiyat tarihsel grafiklerdeki seyri tekrar ediyor. Ripple'ın yerel tokeni geçen yıl temmuzda 3,65 dolarla tüm zamanların rekorunu görmüştü. Token şu anda bu zirvenin yüzde 70 altında bulunuyor ve daha önce 1,07 dolara kadar geriledi. Bu döngüsel yapı, bazı yatırımcıların XRP'ye diğer kripto paralara kıyasla temkinli yaklaşmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

DÜŞÜŞTE 1 DOLARIN ALTI RİSKİ GÜNDEMDE

Kaynağın değerlendirmesine göre XRP şu anda 1 doların altına inme riskiyle karşı karşıya ve olası bir düşüşte 0,90 dolara yönelebilir. Tokenin bu seviyeleri koruyup koruyamayacağı ise büyük ölçüde piyasa genelindeki seyre bağlı olacak.

Kripto para piyasası bu yıl bir boğa koşusuna elverişli olmadı ve Bitcoin bile zorlandı. Lider kripto para aylardır 60 bin ile 65 bin dolar aralığında, kayda değer bir sıçrama yaşamadan seyrediyor. Fiyatlardaki bu yorucu yatay seyir, kripto para piyasasına yönelik genel güveni de aşındırıyor.

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Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP yatırımcılarının korktuğu senaryo tekrar gündemde - Son Dakika

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