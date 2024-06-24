Blockchain Nedir? - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Rehberi

Blockchain Nedir?

Blockchain Nedir?

Bitcoin, dijital bir para birimi olup, kripto para cüzdanı aracılığıyla mal veya hizmetler için ödeme olarak kullanılabilir. Bitcoin'in çalışma şekli karmaşıktır ve bu karmaşıklığın temelinde blockchain teknolojisi bulunur. Blockchain, kriptografik tekniklerle birbirine zincirlenmiş bir bilgi veritabanıdır. Bu veritabanı, merkezi bir sunucu yerine birçok bilgisayarda depolanır. Her bir blok, blok başlığı, işlem sayacı ve işlemleri içeren bir dosyadan oluşur.

24.06.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dijital para birimi olarak Bitcoin'i anlamak zor değildir. Örneğin bir Bitcoin'e sahipseniz, kripto para cüzdanınızı kullanarak bu Bitcoin'in daha küçük bölümlerini mal veya hizmetler için ödeme olarak gönderebilirsiniz. Buna karşılık, Bitcoin'in çalışma şekli gerçekte çok karmaşıktır.

Blockchain (blok zinciri), kriptografik tekniklerle birbirine zincirlenmiş ortak bir bilgi veritabanı olan dağıtılmış bir defterdir. Dağıtılmış, veri depolamada olduğu gibi merkezi bir sunucu yerine birçok bilgisayarda depolandığı anlamına gelir. Bu bilgisayarlara yüklenen otomasyona dayalı programlardan oluşan bir ağ, blok zincirini korur ve çalışması için gerekli işlevleri yerine getirir.

Bir blok zinciri üzerindeki bir blok; bir blok başlığı, işlem sayacı ve blokta kaydedilen işlemleri içeren bir dosyadır. İşlem sayacı, blokta kaç işlem olduğunu listeler, blok başlığı ise aşağıdaki birkaç bileşenden oluşur:

Yazılım sürümü: Bazen sihirli numara olarak da adlandırılan blok zincirinin hangi sürümde çalıştığını belirtir.

Önceki blok hash: Önceki bloktan şifrelenmiş bilgileridir.

Merkle kökü: Önceki işlemlerden tüm hash'lenmiş bilgileri içeren tek bir hash (şifrelenmiş bilgi).

Zaman damgası: Bloğun açıldığı tarih ve saat.

Zorluk hedefi: Madencilerin çözmeye çalıştığı mevcut ağın zorluk problemi

Nonce: Madencilik problemini çözmek ve bloğu açmak için kullanılan "bir kez kullanılan sayı" ifadesinin kısaltmasıdır.

Her blok bir önceki bloğun hashlenmiş bilgilerini içerir. Bu, blok zincirinin ilk bloğuna kadar geri giden, önceki tüm bloklardan bilgi içeren bir şifrelenmiş bloklar (dosyalar) zinciri oluşturur.

Kripto Rehberi, Son Dakika

Son Dakika Kripto Rehberi Blockchain Nedir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:25:43. #1.11#
SON DAKİKA: Blockchain Nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement