Paxos küçülmeye giderek pek çok çalışanıyla yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Paxos küçülmeye giderek pek çok çalışanıyla yollarını ayırdı

Paxos küçülmeye giderek pek çok çalışanıyla yollarını ayırdı

Stablecoin piyasasının önde gelen isimlerinden Paxos, finansal gücüne rağmen iş gücünde %20'lik bir azalma yaşadı. CEO Charles 'Chad' Cascarilla, bu kararın stablecoin ve tokenizasyon alanlarındaki büyüme hedeflerini daha iyi desteklemek amacıyla alındığını belirtti. Kesintiden etkilenecek olan 65 çalışana çeşitli imkanlar sunulacak.

13.06.2024 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stablecoin piyasasının güçlü oyuncularından Paxos, mali sağlamlığına rağmen iş gücünde yüzde 20'lik bir azalma yaşadı. CEO Charles 'Chad' Cascarilla, bu kararın şirketin tokenizasyon ve stablecoin alanlarındaki büyüme hedeflerini daha iyi desteklemek amacıyla alındığını belirtti.

Paxos Mali Güvenliğini Sürdürürken Kadroda Önemli Daralmaya Gidiyor

Stablecoin piyasasının önde gelen isimlerinden Paxos, sağlam finansal yapısına rağmen çalışan sayısında önemli bir azaltmaya gitme kararı aldı. Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Charles 'Chad' Cascarilla, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, işgücünde yaklaşık yüzde 20 oranında bir düşüş yaşanacağını duyurdu.

Cascarilla, şirketin 500 milyon doların üzerinde nakde sahip olduğunu ve finansal açıdan güçlü bir konumda bulunduğunu vurgularken, bu hamlenin tokenizasyon ve stablecoin alanındaki büyük fırsatları daha iyi değerlendirmek amacıyla atıldığını belirtti. Kesintiden etkilenecek olan 65 çalışana, 13 hafta boyunca kıdem tazminatı, 3 aylık sağlık sigortası desteği, iş arama sürecinde yardımcı olacak yerleştirme hizmetleri ve hisse senedi opsiyonlarını kullanmak için 2 yıllık ek süre gibi imkanlar sunulacak.

Bu gelişme, Paxos'un kısa süre önce BAE merkezli Paxos International aracılığıyla hayata geçirdiği yeni düzenlenmiş stablecoin projesi Lift Dollar'ın (USDL) hemen ardından geldi. Şirketin bu adımı, stablecoinler ve tokenizasyon alanlarına daha fazla ağırlık verme hedefinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Cascarilla, önümüzdeki dönemde stablecoinlerin muazzam bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna ve finans sektöründe önemli bir dönüşüme öncülük edeceğine dikkat çekti. Bununla birlikte Cascarilla, yeni düzenlenmiş tokenların piyasaya sürülmesinin zaman alacağını ve şirketin ana odak noktalarından şaşmayacağını da sözlerine ekledi.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Paxos küçülmeye giderek pek çok çalışanıyla yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri ’’Kıyafetiniz uygunsuz’’ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri ''Kıyafetiniz uygunsuz'' diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
10:02 Motorine okkalı zam Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:23 YKS’DE yapay zeka ile kopya Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı YKS'DE yapay zeka ile kopya! Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 10:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: Paxos küçülmeye giderek pek çok çalışanıyla yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement