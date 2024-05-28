Sağlık Teknolojisi Şirketi Semler Scientific, Bitcoin Yatırımıyla Değer Kazandı

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Sağlık teknolojileri alanında çalışmalarına devam eden Semler Scientific, sağlık teknolojisi sektöründe dikkat çekici bir finansal stratejiye imza attı. Şirketin Bitcoin satın alma kararıyla hisse senetleri kısa sürede yüzde 27 değer kazandı. Bu cesur adım, kripto para piyasalarındaki yerini sağlamlaştırırken, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin gözünü de üzerine çekti.

Bitcoin Hamlesi Semler Scientific'i Yükselişe Taşıdı

Sağlık teknolojileri ve medikal cihaz üretiminde öncü şirketlerden Semler Scientific, dijital varlıklara yatırım yapma kararı alarak sektörde ses getirdi. Şirket yönetimi, elindeki nakit rezervlerin bir kısmını kripto para piyasasının en değerli varlığı olan Bitcoin'e yatırdığını duyurdu.

Semler Scientific Yönetim Kurulu Başkanı Eric Semler tarafından yapılan açıklamada, şirketin 40 milyon dolar tutarında 581 Bitcoin satın aldığı ve bu dijital varlığın artık "ana hazine rezerv varlığı" olarak kabul edileceği belirtildi. Semler, Bitcoin'in güvenilir bir değer saklama aracı olduğuna inandıklarını ve bu stratejik hamlenin şirketin kripto paralara olan güvenini yansıttığını vurguladı.

Söz konusu açıklama, ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu bir dönemde geldi ve Semler Scientific hisseleri, Salı günü açılışta yüzde 27'lik bir sıçrama yaşadı. Şirketin hisse senedi fiyatı, 23,32 dolardan 29,50 dolara yükselerek şirketin piyasa değerini 200 milyon doların üzerine taşıdı.

Eric Semler, küresel ekonomik belirsizliklerin hâkim olduğu bir ortamda, Bitcoin'in enflasyona karşı bir koruma kalkanı ve güvenli bir liman olarak ön plana çıktığına dikkat çekti. Şirketin önümüzdeki dönemde de gelir elde etmeye ve nakit rezervlerini güçlendirmeye devam edeceğini belirten Semler, Bitcoin yatırımının uzun vadeli planlarının merkezinde yer alacağının altını çizdi.

Semler Scientific'in attığı bu adım, daha önce benzer bir strateji izleyen iş dünyasının önde gelen isimlerinden MicroStrategy'nin CEO'su Michael Saylor tarafından da olumlu karşılandı. Saylor, geçtiğimiz yıllarda şirketin varlıklarını korumak amacıyla Bitcoin'e yönelmişti.