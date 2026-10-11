10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

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10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı
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Adana Valiliğinin ev sahipliğindeki 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde Merkez Park'ta ziyaretçileri ağırladı. Vali Yavuz, Cuma gününden bu yana yüz binlerce kişinin huzur ve güven içinde ağırlandığını, festivalin sıfır atık anlayışıyla düzenlendiğini söyledi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde gastronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Merkez Park'ta "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla organize edilen ve 9 Ekim'de başlayan festival, son gününde de ilgi gördü.

Alandaki stantları gezen ziyaretçiler, coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yanı sıra ciğer, şırdan ve şalgam gibi yöresel ürünleri tattı.

Festivalde, Adana'ya özgü yemekler ve sokak lezzetlerinin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan mutfaklarından seçkiler de yer aldı.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Türev Uludağ ve Alican Sabunsoy da "Adana Sofrasına Hoş Geldiniz" etkinliğinde kent mutfağına ilişkin ziyaretçilerle sohbet etti.

"Huzur ve güven içerisinde bir festival geçti"

Adana Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz festival alanını gezdi, stant görevlileri ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Vali Yavuz, Adanalılara, gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

Yavuz, festivalin bugün yapılacak etkinliklerle sona ereceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cuma gününden bugüne kadar il içinden, il dışı ve yurt dışından misafirlerimiz geldiler. Alanımızda, Adanamızda yüz binlerce vatandaşımızı ağırladık. Şu ana kadar gerçekten hiçbir önemli olay olmadan, huzur ve güven içerisinde bir festival ortamı oldu. Bu anlamda huzur ve güven içerisinde bir festival geçti. Bizim için kıymetli olan taraflarından birisi de buydu."

Festivalde "atık yönetimine" önem verdiklerini vurgulayan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır atık anlayışıyla festivalimizi düzenledik. Tüm ürünlerimizi sıfır atık anlamında biyoçözünür üretmeye gayret ettik. Temiz, hijyenin ön planda tutulduğu bir festival yapmaya çalıştık. Bu saate kadar da bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten alanımızı ciddi bir ekip temizledi ve temiz tuttular. Sıfır atık anlayışını hakim kılmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hem ülkemizdeki farklı festivallere hem Adana'daki etkinliklere de bu anlayışı yerleştirmek, örnek olmak istiyoruz."

"Çok güzel işler yaptık"

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde stant açan kebapçı Cihangir Korkmaz, AA muhabirine, organizasyonun renkli geçtiğini söyledi.

Festivalin, Adana'nın tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Korkmaz, "Çok güzel işler yaptık. Yurt dışından ve şehir dışından çok güzel misafirlerimiz geldi. Onlara gerçek kebabı, şırdanı ve mumbarı yedirmeye çalıştık. Herkes mutlu çünkü burada sadece lezzet yok eğlence, coşku, konserler ve etkinlikler var. Katılan herkes çok memnun." dedi.

Hatay'dan gelen ziyaretçi İlker Emir de ilk kez katıldığı festivali çok beğendiğini vurgulayarak, "Çocuklar için değişik bir ortam oldu, eğlendik. Her şey gayet güzel, çok keyif aldık. Yemekler de çok lezzetliydi." diye konuştu.

Kaynak: AA
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