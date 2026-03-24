Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 25-31 Mart'ta "13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri" düzenlenecek.
Akçaabat Belediyesi ev sahipliğinde organize edilecek Tiyatro Günleri, yarın Gürcistan'ın Hulo Profesyonel Devlet Dram Tiyatrosunca sahnelenecek "Bulutların İçindeki Ev" adlı oyunla başlayacak.
Tiyatro Günleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Hançer Havası", Nahçıvan Devlet Tiyatrosu "Ana", Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Kavuklu Yapay Zekaya Karşı", Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu "Bir Şehnaz Oyun", Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Trabzon'un Kayıp Yılları", Akçaabat Belediye Tiyatrosu ise "Varildeki Adam" adlı oyunları sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Oyunlar, 7 gün boyunca saat 19.00'da Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › 13. Erol Günaydın Tiyatro Günleri Başlıyor - Son Dakika
