Erzurum'daki 93 Harbi Şehidinin Kabri Hayırsever Sayesinde Yenilendi - Son Dakika
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Erzurum'daki 93 Harbi Şehidinin Kabri Hayırsever Sayesinde Yenilendi

Erzurum\'daki 93 Harbi Şehidinin Kabri Hayırsever Sayesinde Yenilendi
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde 'Garip Mezar' olarak bilinen 93 Harbi şehidinin kabri, İstanbul'dan bir hayırsever tarafından mermer mezar taşı ve Türk bayrağı ile yenilenerek düzenlendi. Mahalle sakinleri yapılan bu vefa örneğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı ve Yarımca Mahalleleri arasında bulunan, halk arasında "Garip Mezar" olarak bilinen 93 Harbi şehidinin kabri, İstanbul'da yaşayan bir hayırsever tarafından anlamlı bir dokunuşla yenilendi.

Erzurum merkeze yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta, tarlaların ortasında tek başına bulunan ve kitabesinde yalnızca "Hicri 1293 Şehidi" ifadesi yer alan meçhul şehidin kabri, yaklaşık 149 yıldır Erzurum Ovası'nda sessiz nöbetini sürdürüyor. Kime ait olduğu bilinmeyen şehidin, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde, halk arasında bilinen adıyla 93 Harbi sırasında şehit düştüğü değerlendiriliyor.

Daha önce "93 Harbi'nin meçhul şehidi 149 yıldır Erzurum Ovası'nda nöbet tutuyor" başlıklı haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Haberlerin ardından Tınazlı Mahallesi sakinleri mezarın çevresindeki otları temizleyerek bakımı yapıldı, mezar boyandı ve başına Türk bayrağı dikildi.

Mahalle sakinlerinin başlattığı vefa örneği bu kez bir hayırsever tarafından sürdürüldü. Hayırsever tarafından meçhul şehidin mezar taşı mermerden yeniden yaptırılırken, mezarın başına da Türk bayrağı dikildi. Yapılan çalışmayla yıllardır sade haliyle ayakta duran şehit kabri daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu.

"Allah yapanlardan razı olsun"

Mezarın yakınında bulunan yolu köylerine giderken kullandıklarını belirten Murtaza Kaya, "Köyün yanında gördüğümüz ismi bilinmeyen şehidimiz. Geçerken dua ederiz sürekli. Ama son gördüğümde böyle mermer yapıldığı için yapana çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yapılan son haberden sonra gördüğümüz bu mermer taşları bizi çok mutlu etti. Allah yapanlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İstanbul, Aziziye, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'daki 93 Harbi Şehidinin Kabri Hayırsever Sayesinde Yenilendi - Son Dakika

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