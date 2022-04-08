"2. Ulusal Sakarya Bir Başka" fotoğraf yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
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"2. Ulusal Sakarya Bir Başka" fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

08.04.2022 19:15
"2. Ulusal Sakarya Bir Başka" fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "2. Ulusal Sakarya Bir Başka" fotoğraf yarışması düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "2. Ulusal Sakarya Bir Başka" fotoğraf yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Sakarya'nın doğal ve tarihi güzelliklerine, kültürel mirası ve sosyal yaşamına ışık tutacak fotoğraf yarışmasına başvuruların başladığı belirtildi.

Son fotoğraf teslim tarihinin 20 Kasım 2022 olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını yansıtacak 'Sakarya Bir Başka' konulu fotoğraf yarışmamızın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 2. Ulusal Sakarya Bir Başka konulu fotoğraf yarışmamızla şehrimizin değerlerinin fotoğraflanarak, turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, şehrimize dair görsel belleği tazelemek, fotoğraf sanatı ve sanatçısına destek vermek istiyoruz. Tüm sanatçıları bu özel yarışmaya davet ediyor, kadrajlarına aldıkları karelerin şehrimiz turizm potansiyeline katkı sunacağına inanıyoruz."

Yarışmanın, Sakarya'nın doğal ve kültürel turizm değerlerini yansıtacak nitelikte olması gerektiği belirtilen açıklamada, yarışmaya gönderilecek fotoğrafların son katılım tarihine kadar www.sakaryabirbaska.com adresine kayıt yaptırılarak yüklenmesi gerektiği ifade edildi.

Jüri ve ödüller

Açıklamaya göre, bir yarışmacının en fazla 5 fotoğraf gönderebileceği yarışmaya katılım ücretsiz.

Yarışmanın şartnamesine, resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, İbrahim Zaman, İsa Cida, İzzet Keribar, Merih Akoğul ile Servet Sezgin ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Resül Narin olacak.

2. Ulusal Sakarya Bir Başka fotoğraf yarışmasında birinci olan 9 bin lira, ikinci 7 bin lira ve üçüncü 6 bin lira ödül alacak. Ayrıca 3 esere 3'er bin lira mansiyon ödülü, 50 esere de sergileme ödülü olarak 300 lira verilecek.

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Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım, Sakarya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '2. Ulusal Sakarya Bir Başka' fotoğraf yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika


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