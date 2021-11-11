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2021-ALES/3 Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

2021-ALES/3 Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

11.11.2021 14:43
2021-ALES/3 Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Kasım'daki 2021-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 2021-ALES/3 Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021-ALES/3 Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
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