23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı

23.04.2022 14:17

23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı -Kadıköy'de klasik otomobillerin 23 Nisan konvoyu havadan görüntülendi Kadıköy'de klasik otomobillerin konvoyu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sokaklara taştı.

23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı

-Kadıköy'de klasik otomobillerin 23 Nisan konvoyu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy'de klasik otomobillerin konvoyu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sokaklara taştı. Türk Bayraklarıyla süslenen ve Kadıköy sokaklarında ilerleyen klasik otomobillerin konvoyu vatandaşlara coşkulu ve nostaljik anlar yaşattı. Klasik otomobillerin Kadıköy sokaklarında oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi.

Kadıköy Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klasik otomobillerin oluşturduğu araç konvoyu düzenlendi. Türk Bayraklarıyla süslenen çok sayıda klasik otomobil konvoy yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Kadıköy sokaklarına taşıdı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Kadıköy sokaklarını turlayan Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik otomobiller vatandaşlara coşkulu ve nostaljik anlar yaşattı. Kadıköy sokaklarında olan vatandaşlar da konvoyu selamladı.

"Çocuklar hem klasik arabaların keyfini yaşayacak, hem de bayram kutlaması yapacak"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konvoy öncesinde, alanda bulunan çocuklara oyuncak dağıttı. Başkan Odabaşı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyarak bayram kutlamalarına başladık. Biz gerçi dünden başlamıştık. İDEA Çocuk ve Defne Parkı'ndaki çocuk kütüphanesini açtık. Bugün de ilk etkinliğimiz burada başlıyor. Çocuklarımız klasik arabalar içerisinde Kadıköy'ün sokaklarında tur atacaklar. Hem bu eski arabaların keyfini yaşayacaklar. Hem de bayram kutlaması olacak kendileri için. Kadıköy'ün farklı mahallelerinden gelen çocuklarımız bu arabalarla beraber dolaşacaklar ve sonra da bir parkta oyun oynayacaklar, etkinliklere katılacaklar. Bugün üç, dört parkımızda etkinlikler var. Etkinlikler yarın da aynı şekilde devam edecek" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Zeynep Leventoğlu, "Güzel olacak. Otomobiller de eskiden kalma olduğu için çok güzel görünüyorlar. Arabalarla tur atacağız. 23 Nisan çok güzel, çocukların bayramı" dedi.

Eyşan Akbaş isimli çocuk, "Çok mutluyum. Bugün bütün gün eğleneceğim, çok güleceğim bugün. Çok güzel bir etkinlik bence her sen yapılmalı" dedi.

Levent Akmaz, "Her milli bayramda olduğu gibi bu sene de mili bayramları önemsiyoruz. Çocuklarımızla katılıyoruz. Gayet keyifli ve güzel geçiyor" dedi.

Öte yandan klasik otomobillerin Kadıköy sokaklarında oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi.

23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı
23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı
23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı
23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı

YORUMLAR
500
Banaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Banaz'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı KKTC'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı KKTC'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı 23 NİSAN SİVAS'TA COŞKUYLA KUTLANDI 23 NİSAN SİVAS'TA COŞKUYLA KUTLANDI

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kadıköy, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da çocuklara top fırlattığı anlar gündem oldu
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: 23 Nisan coşkusu klasik otomobillerle Kadıköy sokaklarına taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement