23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 8-11 Haziran'da düzenlenecek - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Festivalin komite toplantısı, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse'nin yöneticiliğinde yapıldı.

Başkan Köse, toplantıda festivalin haziran ayında yapılmasını önerdi.

Komitede görevli öğretim üyelerinin festivale katkı sağladıklarını, öğrencilerin de sürece dahil edilebilmesi için okullar tatil olmadan festivalin yapılması teklifinde bulunduğunu dile getiren Köse, "Malumunuz öğrencilerimizin bölümleri de festivalimize çok uygun. Bununla ilgili kararın da bugün alınacağını düşünüyorum. Bu vesile ile festivalimize geçmişte katkı sağlayan, emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yapılan oylama ile 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 8-11 Haziran'da düzenlenmesine karar verildi.