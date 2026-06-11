Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde meşale yandı - Son Dakika
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Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde meşale yandı

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\'nde meşale yandı
11.06.2026 09:51  Güncelleme: 09:53
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UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, görkemli bir açılış programıyla başladı. Festivalde dört gün boyunca belgesel gösterimleri, söyleşiler ve paneller yer alacak.

UNESCO Dünya Miras Kenti ve Cittaslow üyesi Safranbolu'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, düzenlenen görkemli açılış programıyla başladı.

Türkiye'nin en köklü ve en uzun soluklu belgesel film festivalleri arasında yer alan organizasyon, dünyanın farklı ülkelerinden gelen yönetmenleri, yapımcıları, jüri üyelerini ve sinemaseverleri Safranbolu'da buluşturdu.

Açılış programı öncesinde Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt festival alanını ziyaret ederek Festival Komite Başkanı ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye başarı dileklerini iletti.

Festival jürisinin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan jüri üyeleri, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin Türkiye'nin en saygın belgesel film organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, finale kalan eserlerin yüksek nitelikte olduğunu ve değerlendirme sürecinde zorlanacaklarını ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programında konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun geçmişini koruyarak geleceğe taşıyabilmiş ender kentlerden biri olduğunu belirterek, "Safranbolu aslında büyük bir belgeselin canlı kahramanıdır. Sokakları, konakları, hanları ve insan hikayeleriyle yaşayan bir hafızaya sahiptir. Belgesel sinema da tam olarak bunu yapar; hatırlatır, kayıt altına alır ve gelecek kuşaklara aktarır" dedi.

Belgesel sinemanın insanlığın ortak hafızasını canlı tutan önemli bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Köse, kültür ve sanatın farklı coğrafyaları ortak duygularda buluşturan güçlü bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Safranbolu'da kültür ve sanatı bir etkinlikten öte kalkınma modeli olarak gördüklerini kaydeden Köse, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin de bu anlayışın en önemli yansımalarından biri olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından festival meşalesi protokol üyelerinin katılımıyla yakıldı. Meşalenin yanmasıyla birlikte 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali resmen başladı.

Dört gün sürecek festival kapsamında belgesel film gösterimleri, söyleşiler, paneller, sergiler ve çeşitli kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde meşale yandı - Son Dakika

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