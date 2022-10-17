45 yıllık kalay ustası zamana direniyor - Son Dakika
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45 yıllık kalay ustası zamana direniyor

17.10.2022 12:04

45 yıllık kalay ustası zamana direniyorYOZGAT Yozgat'ta 17 yaşında başladığı kalaycılığı 45 yıldır sürdüren Mustafa Doğanalp, kaybolmaya yüz tutan mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

45 yıllık kalay ustası zamana direniyor

YOZGAT Yozgat'ta 17 yaşında başladığı kalaycılığı 45 yıldır sürdüren Mustafa Doğanalp, kaybolmaya yüz tutan mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Doğanalp, çırak olarak başladığı mesleğini 45 yıldır özveriyle sürdürüyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğin son temsilcilerinden birisi olan Doğanalp, sabahın erken saatlerinde dükkanını açarak güne başlıyor. Müşterilerinin getirdiği bakır kapları ateşte harlayan Doğanalp'in özenle kalayladığı malzemeler, müşterilerinden de takdir topluyor. İlerleyen yaşına rağmen türküler eşliğinde mesleğini ilk günkü sevgiyle yapan Doğanalp, kendisinden sonra mesleğe devam edecek kimse olmaması sebebiyle ömrünün yettiği kadar mesleğine devam etmek istiyor.

"Ben de ölürsem bu meslek bitti"

Kalaycılığın günümüzde yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer aldığını belirten Doğanalp, "Ben bu mesleğin son temsilcisiyim, benden sora yok, ben de ölürsem bu meslek bitti. Yetişen yok, çırak yok, başka kalaycı da yok. 45 yıldır çalışıyorum, kalay yapmaya devam ediyorum. Şu an da tekim, iş bayağı çok ve yalnız başıma yapıyorum. Ben de artık yoruldum nereye kadar gidersem. İlçelerden kalay yaptırmak için gelen çok oluyor. Arayan çok oluyor, kalay yaptırıyorlar. Kalaycılık çok zor bir meslek. Toz, duman içerisinde her şey var. Bizi bayağı etkiliyor. Ben biraz da rahatsızım ama yine de çalışıyorum." dedi.

"Kalaya ilgi var"

Günlük 20 parça malzemeyi kalayladığını da belirten Doğanalp, "Leğenleri, kazanları büyüklüğüne göre 250-400 liraya kalaylıyorum. Tencereleri 50 liraya, küçük tabakları da 30 liraya kalaylıyorum. Günde 20 parça kalay yapıyorum, yine de kalaya ilgi var. Bu kaplarda yemekler daha güzel ve sağlıklı olur. Yoğurt, peynir yaparlar, bakır leğenlerde salça, bağ kaynatırlar." şeklinde konuştu.

"Kalay sağlık için daha iyi oluyor"

Bakır kaplarını kalaylatmak için gelen müşterilerden Ziya Karaman ise, "Ben kalaycı arıyordum, araya araya burayı buldum. Meslek tükenmek üzere. Benim de evimde bakır kaplarım var. Kimisi delinmiş kimisi de kalaysız. Bunları yaptırmaya usta arıyordum, tesadüfen buldum. Buraya gelip kalay yaptıracağım. Kalay daha iyi oluyor insan sağlığı için daha güvenli. Bakır kaplarımızın çoğunu sattık, elimizde kalanları kalaylatmaya geldim." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Yozgat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 45 yıllık kalay ustası zamana direniyor - Son Dakika

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