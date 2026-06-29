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50 Yıldır Demir Dövüyor

50 Yıldır Demir Dövüyor
29.06.2026 11:22
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Ahmet Topatan, Giresun'da 50 yıldır tarım aletleri ve bıçak imalatı yaparak ustalığını sürdürüyor.

Giresun'da babasından öğrendiği mesleğiyle 50 yıldır tarım aleti imal eden Ahmet Topatan, el yapımı bıçakçılığı da sürdüren az sayıdaki usta arasında yer alıyor.

Babası İdris Topatan'ın merkeze bağı Okçu köyündeki atölyesinde mesleğe merak salan Topatan, 13 yaşında çekici eline alarak örs üzerinde demir dövmeye başladı.

Topatan, okuldan geriye kalan zamanlarında babasının yanında tarım aletleri ve bıçak yapımını öğrendi.

Askerlik görevinin ardından ağabeyi ile şehir merkezindeki atölyede mesleğini sürdüren Topatan, demircilikte 50 yılı geride bıraktı.

Ocakta kor haline getirdiği demire örs üzerinde şekil veren Topatan, atölyesinde sipariş üzerine girebi, balta ve orak gibi aletlerin yanı sıra bıçak imal ediyor.

"Demircilik, incelik isteyen bir meslek"

Tecrübeli zanaatkar Ahmet Topatan, AA muhabirine, küçük yaşlarda demirciliğe merak saldığını söyledi.

Çocukluğunda çekiç sallamak için boyunun yetmediğini anlatan Topatan, boş arı kovanlarının üzerine çıkarak demir dövdüğünü ifade etti.

Okuldan çıkınca hemen babasının yanına atölyeye gittiğini belirten Topatan, geçmiş yıllarda atölyede elektrik olmadığını, demiri ısıtmak için manda derisinden yapılan körükle ocakta çalıştıklarını aktardı.

Topatan, demirciliğin incelik isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Çok zor bir meslek. Demire şekil vermek önemli. Vurulan her bir çekicin, demirin dört bir yanına ayrı şekil verme etkisi vardır." dedi.

Isı sıcaklığı ve demirin ölçülerini göz kararınca hesapladığını belirten 63 yaşındaki Topatan, "Demir sertliğine göre ocakta ısınıyor. Bazı demirler yağda su alır, bazı demir suda su alır." diye konuştu.

Ahmet Topatan, genellikle fındık bahçesinde kullanılan tarım aletlerini ürettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fındık dallarını budamada kullanılan kesici alet olan girebi yapıyoruz, ot ve dikenleri kesmekte kullanılan orak ve kirinti yapıyoruz. Balta ve kazma da imal ediyorum. Bıçak da yapıyoruz isteyen olursa. Tabii bıçak çok incelik isteyen bir iş. Tarım aletleri daha çok sipariş edildiğinden çok fazla bıçağa ağırlık veremiyoruz. Bıçağın şekline göre günde bir ya da iki bıçak da yapabilirsin."

Sağlığı elverdiği sürece mesleğini devam ettirmek istediğini ifade eden Topatan, gençlere mesleği öğretmek istediğini ancak maalesef talep olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 50 Yıldır Demir Dövüyor - Son Dakika

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