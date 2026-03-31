Kütüphane Haftası Niğde'de düzenlenen törenle başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütüphane Haftası Niğde'de düzenlenen törenle başladı

31.03.2026 13:20  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında kutlanan 62. Kütüphane Haftası, Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış programıyla başladı. Programa katılan yetkililer, kütüphanelerin bilgiye erişim ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması konusundaki önemine dikkat çekti.

Programa Niğde Vali Yardımcısı Soner Divli, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyüksaraç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Tecimer STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, gezici kütüphane sergisinin açılışı gerçekleştirilerek katılımcılar sergiyi gezdi. Program kapsamında ayrıca video gösterimi sunulurken, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Soner Divli, kütüphanelerin bilgiye erişimi kolaylaştırmadaki rolüne dikkat çekerek, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız ise öğrencilere internet bağımlılığı konusunda bilgi vererek bilinçli teknoloji kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Kütüphane Haftası kapsamında Niğde'de hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kütüphane Haftası, Kültür Sanat, Niğde, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:24
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:13:01. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.