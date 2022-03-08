8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Halkına mal olmuş kadınlar unutulmadı - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Halkına mal olmuş kadınlar unutulmadı

TEKİRDAĞ - 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde birçok alanda Türk Halkına mal olmuş kadınların gravür resim sergisi açıldı. Tekirdağ'da açılan sergiye ilgi büyüktü.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Tekirdağ'da Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Türk Halkına mal olmuş kadınların gravür çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezine getirildi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla Türk Halkına mal olmuş kadınların gravür sergisi açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türk Halkına mal olmuş kadınların gravür portelerinin sergisine katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, protokol üyeleri de portreleri tek tek gezerek detaylı inceleme yaptı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım bugünün çok özel bir günü olduğunu ifade ederek, "Her günümüz kadınlarımızla güzel. Her günümüz eşlerimizle, annelerimizle çocuklarımızla ve bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle güzel" dedi.

Sergi Küratörü Enis Malik Duran yaptığı açıklamada, "Ben bu projeye 2 sene önce başladım. Üniversitede gravür derslerine giriyordum. Baskı üzerine bu seçki daha önce yapılmadı Türkiye'de. Biraz sonra sergiyi gezince göreceksiniz. Öğrencilerimizle birlikte Türk halkına mal olmuş, girişimleriyle aydınlara öncülük eden Türk Kadınlarının portrelerini çalıştık. Aynı zamanda sergimiz ansiklopedik bir arşiv niteliği de taşıyor" diye konuştu.

Sergi, 15 Mart 2022 tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak.