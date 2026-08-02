85 Yaşında Geleneksel Dut Pekmezi Üretiyorlar - Son Dakika
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85 Yaşında Geleneksel Dut Pekmezi Üretiyorlar

85 Yaşında Geleneksel Dut Pekmezi Üretiyorlar
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Arapgir'de 85 yaşındaki Güllü ve Hasan Hüseyin Tanrıvermiş, dut pekmezi yaparak üretkenliği kutluyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Onar Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki çift, ilerleyen yaşlarına rağmen üretmekten vazgeçmiyor. "Dutlar heba olmasın" diyerek yaz sıcağında dökülen dutları toplayan Güllü ve Hasan Hüseyin Tanrıvermiş, atalarından miras kalan geleneksel yöntemlerle dut pekmezi hazırlıyor.

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, anne ve babası Güllü ile Hasan Hüseyin Tanrıvermiş'in her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir emekle dut pekmezi yaptığını belirterek, üretmenin insanı hayata bağlayan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Tanrıvermiş, "Bu sadece pekmez kaynatma hikayesi değil, aynı zamanda üretmenin ve emeğin değerini gösteren bir yaşam mücadelesidir. Yaşımız kaç olursa olsun üretmek, toprağa ve emeğe dokunmak insana yaşama sevinci veriyor. Üretkenlik, ben hala buradayım ve faydalıyım demenin en güzel yoludur. Zihnen ve bedenen aktif kalmak insanı dinç tutuyor. Annem Güllü Tanrıvermiş ile babam Hasan Hüseyin Tanrıvermiş, 85 yaşında olmalarına rağmen yaz sıcağına aldırmadan dutları tek tek toplayıp geleneksel yöntemlerle pekmez yapıyor. Ellerine ve emeklerine sağlık." dedi

Onar Mahallesi'nde nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezinin yapımında önce toplanan dutlar kurutuluyor. Daha sonra su ilave edilerek yaklaşık 2 ila 2,5 saat kaynatılan dutlar süzülerek başka bir kazana aktarılıyor. Buradan bakraçlarla tepsilere alınan pekmez şırası, güneş altında yaklaşık iki gün bekletildikten sonra kıvamını alarak bidonlara dolduruluyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güllü, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 85 Yaşında Geleneksel Dut Pekmezi Üretiyorlar - Son Dakika

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