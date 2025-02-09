Abant'ta Kar Yağışı Keyfi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Abant'ta Kar Yağışı Keyfi

Abant\'ta Kar Yağışı Keyfi

Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından hafta sonu kalabalık ziyaretçileri ağırladı.

09.02.2025 12:46
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Bolu'da yağışın ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Hafta sonunu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler milli parkta yoğunluk oluşturdu.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı göl çevresinde yürüyüş yaparak kar manzarasının keyfini çıkardı.

Çocuklar da aileleriyle kar topu oynayarak ve eğimli alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak eğlendi.

İstanbul'dan Abant'a gelen 60 yaşındaki Kadriye Biçer, karda eğlenmeyi sevdiğini belirterek, çocukları ve torunlarıyla karın keyfini doyasıya çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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