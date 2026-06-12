Yüzyıllık kültürel miras dijitale taşınıyor: "Abdal AI Alevilik-Bektaşilik Dijital Ansiklopedisi ve Literatürü" tanıtıldı - Son Dakika
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Yüzyıllık kültürel miras dijitale taşınıyor: "Abdal AI Alevilik-Bektaşilik Dijital Ansiklopedisi ve Literatürü" tanıtıldı

Yüzyıllık kültürel miras dijitale taşınıyor: "Abdal AI Alevilik-Bektaşilik Dijital Ansiklopedisi ve Literatürü" tanıtıldı
12.06.2026 12:04  Güncelleme: 12:08
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Çerağan Bileşenleri Akademi Platformu ve 23 cemevinin ortaklığıyla hazırlanan ABDAL AI projesi, Alevilik-Bektaşilik inancına dair doğrulanmış verileri yapay zeka sistemlerine sunmayı hedefliyor.

Çerağan Bileşenleri Akademi Platformu çatısı altındaki 23 cemevi ve derneğin ortaklığıyla hazırlanan "ABDAL AI Alevilik-Bektaşilik Dijital Ansiklopedisi ve Literatürü", düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

20 akademisyenin editörlüğü ve inanç önderlerinin onayıyla hazırlanan; Alevilik-Bektaşilik inancı, tarihi ve yazılı kaynak mirasını dijital ortama aktararak yapay zeka sistemlerine doğrulanmış veri sağlamayı hedefleyen "ABDAL AI" projesi, düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Prof. Dr. Tuncay Bülbül ve Dr. Cemil Köksal koordinatörlüğünde hazırlanan dijital ansiklopedi; Alevilik-Bektaşilik inancı, tarihi, edebiyatı, ocakları, erkanı ve kavramlarını içeriyor. Proje, doğrulanmış ve denetlenmiş veri altyapısıyla geleceğin yapay zeka sistemlerine kaynak sağlamayı hedefliyor.

Akademik editörlük sürecinden geçen ansiklopedi maddeleri, aynı zamanda Alevi-Bektaşi dede ve babalarından oluşan İnanç Kurulu'nun değerlendirme ve onay sürecinin ardından sisteme işleniyor. Proje, bu yönüyle Alevi toplumunun kendi kaynakları ve inanç önderlerinin onayıyla hazırlanan bir dijital bilgi platformu özelliği taşıyor.

"Bu çalışma yalnızca bir ansiklopedi çalışması değil; bugüne sözlü ve yazılı mirasımıza gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğudur"

Çerağan Bileşenleri Akademi Platformu sözcüsü Mahmut Türkmen, çalışmanın yalnızca bir kaynak değil aynı zamanda kültür mirasını aktarma sorumluluğu olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada yolumuz, erkanımızın, tarihimizin, inanç ve kültür hafızamızın ilmi bir zeminde kayıt altına alınması için önemli bir çalışmanın heyecanını birlikte yaşıyoruz. Alevilik Bektaşilik Ansiklopedisi Abdal AI, yalnızca bir ansiklopedi çalışması değil; bugüne sözlü ve yazılı mirasımıza gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğudur. Çerağan Bileşenleri Akademi Platformu olarak çalışmayı birlik ve beraberlik ve ortak hafızamıza hizmet etme anlayışıyla üstlenmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı çalışmaya destek veren cemevlerimize, kurumlarımıza, başkanlarımıza, akademisyenlerimize, yazarlarımıza, araştırmacılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu toplantının gerçekleşmesinde bize imkan sağlayan ve ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi'ne, aynı zamanda bizlerden desteğini esirgemeyen Pendik Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Alevilik Bektaşilik İnanç ve Kültür Ansiklopedisi Abdal'ın yolumuza, erkanımıza ve cümle canlara hayırlı olmasını diliyorum."

"Bu yolun sonunda ulaşılacak olan kıymetli eserde bizim de çorbada tuzumuz olacak"

CHP Grup Başkanvekili ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Özkan Özdemir, "Bektaşilik felsefesinde herkesin gönlünde insan sevgisidir. Gönlünü, kabesini insan yapan Alevi toplumunun inancının ve değerlerinin gelecek nesillere ulaşması adı altında yapılan bu çalışmalara başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve tüm çalışma arkadaşları olarak sonuna kadar destek vereceğiz; bu yolun sonunda ulaşılacak olan kıymetli eserde bizim de çorbada tuzumuz olacak inşallah" dedi.

"Bu eserin büyük bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyorum"

Son olarak Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, "Bu gerçekten çok değerli bir çalışma. Öncelikle 23 cemevimiz bir araya gelmiş ve ortak bir tavır takınmıştır, bu çalışmayı ortaya çıkartmıştır. Büyük bir birlik ve beraberlik örneği, bu anlamda onları tebrik ediyorum. Allah birliklerini, beraberliklerini daim eylesin. Başkalarının kendilerini, kurumları, inançlarını nasıl tanımladığı önemli değildir. Bu şekilde cemevlerimiz, Alevi-Bektaşi derneklerimiz bir araya gelerek öncelikle kendilerini bir tanımlamıştır. Bu eserin büyük bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, Alevi-Bektaşi dernek temsilcileri, üyeleri ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yüzyıllık kültürel miras dijitale taşınıyor: 'Abdal AI Alevilik-Bektaşilik Dijital Ansiklopedisi ve Literatürü' tanıtıldı - Son Dakika

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