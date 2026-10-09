Adana\'da 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali\'nin açılışında mangal ateşi yakıldı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışı kapsamında mangal ateşi yakıldı.

Vali Mustafa Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, şefler ve diğer davetliler Merkez Park'taki festivalin kortej yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşe katılanlar bando eşliğinde tören alanına geçti, bazı vatandaşlarda etkinlik alanındaki stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.

Vali Mustafa Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük gastronomi festivalinin ateşini bir kez daha yakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin Adana'nın eşsiz lezzetlerini geleceğe taşımak için önemli bir köprü olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"3 gün boyunca yapılacak olan bu festivalin arkasında aylarca verilen titiz bir emek var. İlk yıl belki çok mütevazı şartlarda oluşturulan ve Adanalı hemşehrilerimizle buluşturulan bu festival, bugün 10'uncu yılında artık bir kurumun ve kuruluşun değil, 2,5 milyonluk Adanalı hemşehrilerimizin emeğiyle büyüyen ortak bir festivaldir. Adana, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve farklı coğrafyalardan göç almış. Alınan bu göç, farklı bir kültürel yapı ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla 3 gün boyunca farklı kültürlerin farklı lezzetlerini de bu anlamda sizlerle buluşturmuş olacağız."

Vali Yavuz, Adana'nın festivaller şehri olduğunu ve bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam ettiğini anlattı.

Festivallerin Adana'nın tanıtımına katkı sağladığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu festival Adana'nın sosyal hayatına ve ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. 2024 rakamlarıyla 800 binden fazla ziyaretçinin geldiğini ve 3,7 milyardan fazla ekonomik hareketliliğe sahne olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Adana'nın turizmine çok ciddi katkı sağlıyor. Adana'da tüm otellerimiz ve misafirhanelerimiz dolmuş durumda. Sadece Adana'ya mı? Elbette hayır. Mersin'den Adana'ya, oradan Osmaniye'ye ve Hatay'a kadar ciddi bir hareketlilik var. Dolayısıyla bu festival artık Adana'nın sınırlarını aştı, artık Doğu Akdeniz'in en büyük festivali oldu."

Yavuz, festival alanında Adana'nın coğrafi işaret tescilli 24 ürününün de tanıtımını yaptıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de Adana'nın sadece bir sanayi, tarım ve ticaret şehri olmanın ötesinde, aynı zamanda bir sinema ve gastronomi şehri olduğunu ifade etti.

Festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden Geçer, "Türkiye'nin en büyük festivalini gerçekleştirmenin hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, birlikte mangal ateşini yaktı.

Festivalde Danimarkalı şef Nicolai Tram da katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı.