Adana'da 14. Portakal Çiçeği Karnavalı Coşkusu

04.04.2026 20:25
Adana'da 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kostümlü kortejle renkli görüntülerle kutlandı.

Adana'da düzenlenen 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı.

Ziyaretçiler, karnavalın simgesi haline gelen ve renkli görüntülerle dikkati çeken "kostümlü kortej"i takip etmek için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi.

Kostüm giyen mankenler, dansçılar, motosiklet toplulukları ve gösteri ekipleri, Atatürk Caddesi'nden başladıkları yürüyüşte izleyicileri selamladı.

Geleneksel kostümlü kortejde ziyaretçiler, müzik topluluklarının şarkılarıyla eğlendi.

Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen grup, Cumhuriyet Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı'ndan geçerek Uğur Mumcu Meydanı'na ulaştı.

Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, festivalin renkli ve coşkulu geçtiğini söyledi.

Karnavalın kentin tanıtılmasına katkı sunduğunu vurgulayan Yavuz, "Adana tarihi, doğası, kültürü, lezzetleri ve festivalleriyle tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Bugün de coşkulu bir günü sizle birlikte yaşıyoruz. Festivaller sizin katılımınızla güzel." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de 14 yıldır Adana'nın güzelliklerini karnaval sayesinde Türkiye ve dünyayla paylaştıklarını dile getirdi.

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da karnavala katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler karnaval gongunu çaldı.

Program, Derya Uluğ'un sahne aldığı konserle sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
