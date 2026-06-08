Adana'da ortaokul öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları resimler sergide bir araya getirildi.
Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda öğrencilerin çalışmalarından oluşan "Renkler ve Çizgilerle Hayaller Sergisi" açıldı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temalarını içeren eserlerin bulunduğu sergiye, okul müdürü Selçuk Cura, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Okul yönetimi, serginin hazırlanmasında emeği geçen görsel sanatlar öğretmeni Arif Naci Köneç ve öğrencilere teşekkür etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Adana'da öğrencilerin hayalleri sergide buluştu - Son Dakika
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