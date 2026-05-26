Adana\'da Şalvar Kültürü Yaşatılıyor

26.05.2026 09:45
Adana'nın yöresel giysilerinden şalvar, babadan oğula devralınan mesleki mücadeleyle geleceğe taşınmaya çalışılıyor.

Adana'da bir zamanların vazgeçilmez yöresel kıyafetleri arasında yer alan şalvar, Adana kültürünün önemli simgelerinden biri oldu. Ancak hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte şalvara olan ilgi azalmaya başladı. Yüreğir Ziraat Odası da Adana şalvarını 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescilledi. Özellikle rahat yapısı ve sıcak havaya uygun olması nedeniyle tarım işçilerinin vazgeçilmez kıyafetlerinden biri haline gelen şalvar, şu anda esnaf tarafından babadan oğula devralınan mesleki mücadeleyle geleceğe taşınmaya çalışılıyor.

"Turistlerin de yoğun bir isteği var"

Kentte uzun yıllardır şalvar üretimi ve satışı yapan Özgür Çankaya, şalvarın Adana'ya ait tescilli bir kültür mirası olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzyıllardır devam eden bir kültürümüzdür. Bay, bayan, çocuk şalvarı üretiyoruz. Hatta turistlerin de yoğun bir isteği var. Adana'nın bütün köylerinde ürünlerimiz kullanılıyor. Babadan oğula geçen bu mesleği biz de şu anda gururla devam ettiriyoruz ve işlerimizden memnunuz" dedi.

"İsteğe bağlı olarak özel dikim yapıyoruz"

Şalvarın konforuna dikkat çekerek yeni nesle de tavsiyede bulunan Çankaya, "Gençlerimize şalvarı hem rahatlığı hem de keyifli giyimi nedeniyle tavsiye ediyoruz. Giyenler var çünkü 1 yaşından 12-13 yaşına kadar çocuk şalvarlarımız da mevcut. İsteğe bağlı olarak özel dikim yapıyor, sipariş alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şalvar özelliğini eskisi gibi koruyamadı"

Geçmiş yıllara oranla şalvara olan talebin yön değiştirdiğini ve artık daha çok kırsal kesime hitap ettiklerini belirten esnaf Ahmet Korur ise modanın getirdiği değişimlere dikkat çekti. Gençliğinden bu yana şalvar işi yaptığını ifade eden Korur, "Şu anda işlerimiz fena değil ama şalvar özelliğini eskisi gibi koruyamadı. Yeni neslin giydiği kıyafetler, yani moda dediğimiz şey sürümü olan mallar haline geldi. Şalvarı benim gibi olgun insanlar giydiği için talep biraz düştü. Biz daha çok kırsaldaki insanlara hitap ediyoruz" diye konuştu.

"Biz büyüklerimizi, atalarımızı hep şalvarla gördük"

Küçük dükkanlarında ata mirasını yaşatmak için direndiklerini söyleyen Korur, "Biz büyüklerimizi, atalarımızı hep şalvarla gördük. Benim de evimde var, ben de giyerim. Rahatlığı için aslında mükemmel bir kıyafet. Günümüz Türkiye'sinde kentteki gençlik az giyse de kırsaldaki gençler iş için, rahatlığı için hala tercih ediyor. İşlerimiz eskiye oranla düşük olsa da uzun yıllardır bu işi yaptığımız için kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA

09:53
09:35
07:57
07:29
05:39
05:35
