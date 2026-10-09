Adana'da Selamlık Sofra Miras Evi, yaklaşık 600 yıllık Ramazanoğlu Konağı'nda açıldı - Son Dakika
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Adana'da Selamlık Sofra Miras Evi, yaklaşık 600 yıllık Ramazanoğlu Konağı'nda açıldı

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Adana\'da Selamlık Sofra Miras Evi, yaklaşık 600 yıllık Ramazanoğlu Konağı\'nda açıldı
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Adana'nın mutfak ve sofra kültürünü yaşatacak Selamlık Sofra Miras Evi, yaklaşık 600 yıllık Ramazanoğlu Konağı'nın selamlık bölümünde açıldı. Vali Mustafa Yavuz, 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılış gününde hizmete girmesinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Adana'nın köklü mutfak ve sofra kültürünü yaşatmak amacıyla oluşturulan "Selamlık Sofra Miras Evi" törenle açıldı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Ramazanoğlu Konağı'nın selamlık bölümündeki "Selamlık Sofra Miras Evi'nin açılışında, Ulu Cami yerleşkesinin Adana'nın en özel yeri olduğunu söyledi.

Selamlık Sofra Miras Evi projesini tarihin tam kalbinde hayata geçirdiklerini belirten Yavuz, 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılış gününde böyle bir yerin hizmete girmesinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Vali Yavuz, "Selamlık Sofra Miras Evi'nin yöresel lezzetleri tatmak isteyenlerin uğrak noktası olacağını dile getirdi.

Açılışı yapılan yerin kent için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Çukurova ve Adana'nın lezzetlerinin ve tarihlerinin hem keşfedildiği hem de araştırıldığı, aynı şekilde bunların sunum haline getirilerek misafirlerimize ve Adana'yı ziyarete gelenlere sunulduğu bir yer olacak. Gerçekten tarihi yapıya uygun, oldukça güzel ve otantik bir şekilde döşendi. Adana'ya gelen, yöresel lezzetleri tatmak isteyen tüm misafirlerimizin inşallah bundan sonra uğrak noktası olacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da restore edilen tarihi yapının yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aras, "Bu tarihi mekanın atmosferinde Adana'mızın zengin ve eşsiz lezzetlerini, mutfak kültürünü yaşatmak ve misafirlerimize tanıtmak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Valilik koordinasyonunda, Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan "Selamlık Sofra Miras Evi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri, Selamlık Sofra Miras Evi'nde yürütülen çalışmalar ve merkezin faaliyetleri hakkında Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun'dan bilgi aldı.

Açılışa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Selamlık Sofra Miras Evi, yaklaşık 600 yıllık Ramazanoğlu Konağı'nda açıldı - Son Dakika
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