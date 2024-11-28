Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Adana İl Tanıtım Günleri" kapsamında "Adana Lezzet Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
AKM Millet Bahçesi'ndeki fuar alanında Adana kebabı, şırdan, halka tatlısı, biber, pestil gibi yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu.
Etkinlik, pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Adana Lezzet Buluşmaları Başladı - Son Dakika
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