Adanus Polifonik Korolar, Adana\'daki festivalde Çırçır\'da 30 üyeyle sahne aldı

Adanus Polifonik Korolar, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin ikinci gününde Adanus Polifonik Korolar, Seyhan Belediyesi Çırçır Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Şefliğini Bilge Kortun'un üstlendiği 8-14 yaş arası 30 üyeden oluşan koro, dünyadan ve Türkiye'den sevilen parça ve marşları polifonik olarak seslendirdi.